GenScript Biotech se développe au Royaume-Uni en ouvrant de nouveaux bureaux et un centre logistique





GenScript Biotech Corp., le groupe mondial de biotechnologie, a annoncé aujourd'hui le développement de ses opérations au Royaume-Uni grâce à l'ouverture de nouveaux bureaux et d'un centre logistique entièrement fonctionnel à Oxford. Ces installations permettront aux clients britanniques de bénéficier d'une assistance technique et de la livraison rapide de produits et services de haute qualité en vue de faire avancer la recherche.

« Les biosciences britanniques comptent parmi les plus innovantes de ce secteur, particulièrement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique », a déclaré Aaron Qian, président de la division européenne de GenScript. « Nous sommes ravis d'aider nos clients régionaux à passer de la R et D aux bonnes pratiques de fabrication et nous nous réjouissons à l'idée de devenir un membre plus actif de la communauté britannique des biosciences. »

Les installations comprennent un dispositif de transport et d'entreposage certifié, respectant la chaîne du froid et destiné à la réception et à la livraison d'échantillons et de produits dans des délais très rapides. L'équipe logistique expérimentée participera également aux formalités de dédouanement à l'ère post-Brexit. Le nouveau bureau de GenScript accueillera par ailleurs des chargés de comptes et des responsables des ventes spécialisés dans l'assistance technique de terrain. Le bureau emploiera près de 50 personnes et un doublement des effectifs est prévu au cours des deux prochaines années.

GenScript exerce des activités de vente, de R et D et de fabrication aux États-Unis, en Asie et en Europe. La société sert plus de 100 000 clients dans plus de 100 pays.

À propos de GenScript Biotech Corporation

GenScript Biotech Corporation (code boursier : 1548.HK) est un groupe mondial de biotechnologie. À partir de sa technologie de pointe de synthèse de gènes, GenScript a développé quatre plateformes majeures, dont une plateforme mondiale de thérapie cellulaire, une plateforme pour les organisations de développement et de fabrication sous contrat de produits biologiques, une plateforme pour les organisations de recherche sous contrat et une plateforme industrielle de produits de synthèse.

GenScript a été fondée en 2002 dans le New Jersey, aux États-Unis, et est cotée à la bourse de Hong Kong depuis 2015. La société exerce ses activités commerciales dans plus de 100 pays et régions du monde et possède des entités juridiques aux États-Unis, en Chine continentale, à Hong Kong, au Japon, à Singapour, aux Pays-Bas et en Irlande. GenScript a fourni des produits et services fiables, pratiques et haut de gamme à plus de 100 000 clients.

GenScript possède plusieurs secrets techniques et droits de propriété intellectuelle, comme en attestent ses 100 brevets et plus de 270 demandes de brevet. Depuis le 31 décembre 2020, les produits et services de GenScript ont été cités dans 52 500 articles de revues scientifiques du monde entier.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.genscript.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 10:10 et diffusé par :