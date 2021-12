Tuya organise une table ronde européenne de haut niveau pour discuter de la sécurité de l'IoT





DUSSELDORF, Allemagne, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA), un fournisseur mondial de services de plateforme de développement IoT, a organisé un forum de haut niveau qui comprenait une table ronde avec des experts européens de la sécurité des données pour discuter de l'importance de la sécurité, des approches de la sécurité et des suggestions de mise en oeuvre des politiques. Les intervenants experts ont discuté des tendances récentes en matière de sécurité de l'IoT, de l'importance de la coopération entre le secteur privé et le secteur public, de la nécessité d'une meilleure sensibilisation du public et de la sécurité en tant qu'impératif de marque. La table ronde a réuni des experts de TÜV SÜD, le cabinet allemand de formation, d'audit, de test et de certification ; Wizlynx Group, le fournisseur mondial de cybersécurité dont le siège est en Suisse ; et la British Standards Institution (« BSI »), l'institution chargée de produire des normes techniques et des certifications pour une vaste gamme de produits.

Avec l'essor des appareils connectés, la sécurité de l'IoT n'est plus limitée à un secteur ou à une région spécifique. Selon une étude d'IDC, les appareils connectés dans le monde atteindront 55,7 milliards d'ici 2025, dont 75 % seront connectés à une plateforme IoT. Cependant, comme le nombre d'appareils connectés a fortement augmenté, les intervenants ont souligné que la sensibilisation du public à l'importance de la sécurité de l'IoT n'a pas encore rattrapé son retard. « C'est un problème mondial, il n'y a pas de frontières entre les organisations, les secteurs de marché ou les pays. Les parties prenantes doivent se rendre compte qu'il s'agit d'un problème mondial et l'adopter de façon proactive », a déclaré l'intervenant David Mudd, directeur mondial des produits numériques de BSI.

« Pour assurer la sécurité, vous avez besoin d'une réglementation, d'un consensus sur les meilleures pratiques, de l'excellence mettant en valeur les meilleures pratiques et de faire avancer les choses. Toutes ces choses sont nécessaires. Si vous prenez au sérieux vos clients, vos investisseurs et tous ceux avec qui vous faites affaire, vous devez investir dans la sécurité dès le départ », a déclaré David Mudd.

En ce qui concerne l'avenir, les experts étaient optimistes quant au fait qu'avec une coopération complète des secteurs public et privé, l'engagement des partes prenantes et l'éducation, la sécurité obtiendra l'attention accrue et les résultats qui sont justifiés pour ce sujet. « Par rapport à il y a quatre ans, en tant qu'industrie, nous avons fait beaucoup de progrès. Les quatre prochaines années vont être passionnantes. Nous verrons l'argent affluer pour les bonnes raisons », a déclaré Prabhu Ramkumar, vice-président et responsable mondial des services numériques de TÜV SÜD.

Les intervenants ont conclu la table ronde en affirmant l'importance de l'investissement dans la sécurité comme moyen d'améliorer la valeur de la marque et la confiance dans le marché. André Sollner, directeur financier mondial et responsable de la gouvernance d'entreprise du groupe Wizlynx, a ajouté : « La reprise des entreprises suite à une attaque par ransomware n'est pas seulement une question de finances, mais aussi d'impact sur la marque. J'espère que la tendance va dans le sens d'un investissement dans la sécurité et d'un avantage concurrentiel. Si l'on revient aux premiers téléphones mobiles, ils étaient totalement non sécurisés, et aujourd'hui ils sont probablement plus sûrs que la plupart des systèmes informatiques, donc c'est mon espoir pour l'avenir. »

Prabhu Ramkumar a commenté : « Bâtir la confiance est l'une des étapes les plus importantes vers l'amélioration de la sécurité des appareils connectés. Des entreprises comme Tuya, qui vérifient leurs produits et leurs processus par rapport aux normes de sécurité internationales par l'intermédiaire de tiers indépendants, sont un exemple de la façon dont les organisations peuvent établir la confiance avec leurs clients pour se démarquer sur le marché. »

En tant que fournisseur mondial de services de plateforme de développement IoT, Tuya Smart considère la sécurité de l'IoT pour les clients et les utilisateurs finaux comme une priorité absolue. Tuya met l'accent sur la sécurité des données et a adopté une approche proactive pour assurer sa conformité aux lois sur la protection de la vie privée dans le monde entier. Tuya détient diverses authentifications tierces, y compris les certificats ISO27001/27017/27701 et le certificat de sécurité CSA Star Cloud délivré par le BSI. La Société a également terminé avec succès les programmes de validation pour le RGPD et le CCPA.

Tuya a récemment organisé cette table ronde dans le but de sensibiliser davantage le secteur et le public à la sécurité de l'IoT. Pour les entreprises de matériel qui souhaitent lancer des appareils IoT, les intervenants ont souligné l'importance d'aborder la sécurité de façon proactive et de suivre les directives de sécurité dès la conception. Les intervenants ont souligné que, bien que les règlements soient nécessaires, le rôle de la réglementation est de créer une base de référence et qu'une intégration plus proactive de la sécurité dans les produits est nécessaire à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement.

La table ronde faisait partie du forum en ligne de Tuya intitulé « Global Smart Connectivity: Sharing, Openness, Opportunities » (Connectivité intelligente mondiale : partage, ouverture, opportunités), réunissant des experts du secteur et d'éminents partenaires de toute la région européenne, dont des représentants d'Orange, de Sharp Europe, de Calex, d'EPS et d'UK Aurora. Tuya Smart a lancé un microsite pour afficher les discussions de l'événement et partager les commentaires des experts. Pour voir la table ronde sur la sécurité et les autres sessions de l'événement, veuillez consulter : https://www.tuya.com/activity/eur2021onlineforum

