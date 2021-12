/R E P R I S E -- Bilan et perspectives 2021-2022 de la FTQ - Conférence de presse du président et du secrétaire général/





MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle Daniel Boyer et Denis Bolduc, respectivement président et secrétaire général de la FTQ, feront le bilan de l'année 2021 ainsi que le point sur les principaux enjeux qui mobiliseront la centrale syndicale en 2022. Au Québec, la FTQ s'inquiète pour le financement futur des services publics.

Le gouvernement de la CAQ devra aussi renouer avec le dialogue social, cesser de gouverner par décrets, menaces, et attaques contre la société civile, et mettre en place une commission d'enquête publique sur sa gestion catastrophique de la pandémie dans les CHSLD pendant la première vague.

Les campagnes pour un salaire minimum à 18$/l'heure, un régime d'assurance médicaments public et universel, la réforme de la Loi 101, la lutte aux changements climatiques, la réforme de l'assurance-emploi, sont notamment à l'agenda de la FTQ. L'année 2022 est également une année de congrès pour la FTQ et une année électorale au Québec. Quant à l'année 2021, elle a été marquée, entre autres, par la conclusion d'une longue négociation dans le secteur public (qui doit d'ailleurs reprendre en novembre 2022) et par une réforme ratée en santé et sécurité au travail.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

