La traçabilité est essentielle pour assurer une production durable d'huile de palme à grande échelle





Atteindre une traçabilité de 95 % jusqu'à la plantation est un élément clé dans les efforts de Golden Agri-Resources pour soutenir une industrie de l'huile de palme durable

SINGAPOUR, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Après quatre (4) ans d'investissement, et malgré les contraintes imposées par la pandémie mondiale, Golden Agri-Resources (GAR) a atteint une traçabilité de 95 % jusqu'à la plantation pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. L'engagement de l'entreprise vers une chaîne d'approvisionnement entièrement traçable repose sur sa conviction que la traçabilité ? connaître sa chaîne d'approvisionnement ? crée les bases nécessaires pour soutenir l'adoption de pratiques de production durables du secteur.

« La traçabilité nous aide à renforcer les relations et la confiance avec les fournisseurs. La traçabilité de l'information nous permet également de nous développer et d'être réalistes et ambitieux dans nos interventions, en particulier auprès des petits exploitants, » affirme Anita Neville, directrice développement durable et communications chez GAR, qui a participé à la discussion en ligne de la Société sur le thème « Vers une industrie de l'huile de palme durable grâce à la transformation de la chaîne d'approvisionnement ».

Anita ajoute : « Nous pensons que ces efforts sont non seulement bons pour notre entreprise, mais également qu'ils soutiennent le renforcement de cette industrie indonésienne vitale en l'aidant à devenir plus productive, plus efficace et plus compétitive, grâce à l'adoption de pratiques de production reconnues et durables. »

Depuis 2015, GAR a une visibilité de 100 % sur toutes les usines fournisseurs qui livrent de l'huile de palme à nos six raffineries. Avoir une vue d'ensemble de tous les fournisseurs et sous-fournisseurs de GAR et des liens entre eux permet à l'entreprise de collaborer et d'investir pour rendre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement plus résiliente et plus durable.

En plus de l'effort de traçabilité, GAR effectue un suivi et une évaluation réguliers de ses fournisseurs d'huile de palme brute (CPO) et d'huile de palmiste (PKO), afin de s'assurer qu'ils comprennent et respectent les principes de durabilité de la politique sociale et environnementale GAR (GAR Social and Environmental Policy, GSEP).

« Grâce au programme SMART REACH - Engagement à distance, Évaluation et conférence (en ligne) de chez vous , via une vidéoconférence, de mars 2020 à octobre 2021, nous avons réalisé des évaluations d'environ 72 usines d'huile de palme (PKS). Ce nombre est deux fois plus élevé que le nombre total de visites directes sur le site au cours de la même période que l'an dernier », souligne Wahyu W. Wijayanti, responsable de la production traçable et transparente.

La traçabilité est également un important moteur commercial. Les clients sont de plus en plus exigeants et veulent connaître l'origine de leurs matières premières. Pour garantir des volumes traçables, les clients sont prêts à payer un prix concurrentiel, à s'engager dans des achats importants ou à conclure des contrats à long terme. La collaboration entre les clients, les fournisseurs et les autres parties prenantes de l'industrie est essentielle pour parvenir à une industrie de l'huile de palme durable dans son intégralité.

Plus de 40 pour cent des plantations de palmiers en Indonésie sont gérées par environ deux millions de petits exploitants. « En tant qu'entrepreneur, nous comprenons les avantages à long terme de cette cartographie de la chaîne d'approvisionnement. Nous répondrons à la demande des consommateurs en matière de traçabilité des produits tout en participant à la création d'une industrie plus durable en aidant les petits exploitants indépendants qui ont besoin d'aide pour mettre en oeuvre de meilleures pratiques agricoles », soutient Sulianto, Responsable Développement Durable, PT Sugih Riesta Jaya, un fournisseur tiers de GAR.

Cet effort, ainsi que d'autres engagements au sein du GSEP, sont reconnus par une variété de parties prenantes, et grâce à des systèmes de rapports et de divulgation comme le CDP, la société peut évaluer sa performance. « Générer des rapports de bonnes pratiques de la gestion des risques environnementaux via la plateforme CDP permet aux entreprises d'identifier, de mesurer, de gérer et de communiquer leurs actions pour faire face aux changements climatiques, gérer la déforestation et assurer la sécurité de l'eau. Le score de GAR lui a permis d'obtenir le statut de leader en foresterie au cours des trois dernières années, ce qui reflète sa position de leader dans le secteur de l'huile de palme », affirme Rini Setiawati, directrice générale, Forêts, CDP.

Découvrez toutes les réalisations de GAR dans le Rapport sur le développement durable 2020 .

À propos de Golden Agri-Resources Ltd (GAR)

Au 30 juin 2021, GAR est l'une des principales sociétés de plantation d'huile de palme avec une superficie totale plantée de 536 877 hectares (y compris les petits exploitants de plasma), située en Indonésie. Elle a des opérations intégrées axées sur la production et la distribution d'un vaste portefeuille de produits à base de palme. Fondée en 1996, GAR a été cotée à la Bourse de Singapour en 1999 et sa capitalisation boursière s'élève à 2,2 milliards de dollars américains au 30 juin 2021. Flambo International Limited, une société d'investissement, est actuellement le principal actionnaire de GAR, avec une participation de 50,52 %.

GAR possède plusieurs filiales, dont PT SMART Tbk, qui a été cotée à la Bourse d'Indonésie en 1992. GAR se concentre sur la production responsable d'huile de palme. En Indonésie, ses principales activités comprennent la culture et la récolte de palmiers à huile, la transformation de la grappe de fruits frais en huile de palme brute (CPO) et en palmiste, le raffinage de la CPO en produits à valeur ajoutée tels que l'huile de cuisson, la margarine, les matières grasses, le biodiesel et les produits oléochimiques, ainsi que la commercialisation des produits de palme à l'échelle mondiale. Les produits de GAR sont livrés à une clientèle diversifiée dans plus de 70 pays par le biais de son réseau de distribution mondial, avec des capacités d'expédition et de logistique, de marketing à destination, de raffinage terrestre et d'opérations hors réservoir dans de nombreux pays. GAR possède également des activités complémentaires telles que des produits à base de soja en Chine, des produits à base de tournesol en Inde, ainsi que des activités sucrières.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1710170/Nature_in_palm_oil_industry___Photo_by_Uti_Heriansyah.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1710281/Picture_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1685878/GAR_Agribusiness_and_Food_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 09:37 et diffusé par :