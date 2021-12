Le personnel de l'éducation a besoin de tests de dépistage rapide pour ralentir la progression du variant Omicron





TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), l'Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA), la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) font une déclaration à l'appui de la remise de tests de dépistage rapide pour la COVID-19 aux enseignantes et aux enseignants et aux travailleuses et aux travailleurs de l'éducation, en vue de rendre les écoles plus sécuritaires pour les élèves et leurs familles :

Alors que les conseils scolaires fournissent aux élèves des tests rapides à utiliser pendant les Fêtes, les enseignantes et les enseignants et les travailleuses et les travailleurs de l'éducation ont été exclus de cette importante mesure préventive en matière de santé et sécurité. En omettant de fournir ces tests au personnel, le gouvernement relègue encore une fois au dernier rang les enseignantes et les enseignants et les travailleuses et les travailleurs de l'éducation en ce qui concerne les mesures de sécurité dans leurs milieux de travail.

Il est connu que la majorité des infections à la COVID-19 se font à partir de personnes asymptomatiques ou pré-symptomatiques; l'utilisation proactive de tests de dépistage rapide constitue un moyen efficace de détecter ces cas.

Pour combattre avec succès la COVID-19, toutes les personnes dans tous les environnements scolaires devraient avoir un accès égal aux tests de dépistage rapide. Les conseils scolaires et le gouvernement provincial ont la responsabilité de faciliter tous les efforts de prévention de la COVID-19 en assurant la disponibilité de tests, y compris les tests rapides.

Le nombre de cas de COVID-19 est actuellement à la hausse en Ontario et si la tendance se maintient, le nombre pourrait continuer à croître après les Fêtes. Le gouvernement devrait immédiatement fournir des tests à tout le personnel des écoles et dépasser le cadre de son projet pilote actuel de tests de dépistage rapide dans les écoles pour financer le déploiement de tests effectués à intervalles réguliers dans les écoles partout en province.

Depuis le début de la pandémie, les syndicats du monde de l'éducation ont demandé un système de tests et de traçage robuste. Un tel programme doit aussi être accompagné par d'autres mesures réclamées par les experts en éducation et en santé publique, comme des tailles de classe plus petites pour permettre une meilleure distanciation physique, une amélioration de la ventilation, le port du masque pour tout le personnel et tous les élèves et de l'ÉPI adéquat pour tout le personnel.

