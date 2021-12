VANGUARD CÉLÈBRE SES DIX ANS AU CANADA





TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. célèbre aujourd'hui le dixième anniversaire de ses activités au Canada.

« Servir efficacement les investisseurs et les conseillers canadiens est très important pour nos activités internationales et nous sommes fiers d'être devenus l'un des principaux fournisseurs de FNB et de placements au pays en peu de temps », a déclaré Chris McIsaac, directeur générale de la division internationale de Vanguard. Or, ce travail ne fait que commencer, car la variété de nos produits éprouvés, diversifiés à l'échelle mondiale et à faible coût catalyse le virage du secteur canadien en faveur des investisseurs. »

Placements Vanguard Canada offre un total de 37 FNB et six fonds communs de placement gérés activement, et gère plus de 43 milliards de dollars en d'actifs domiciliés localement. À ce chapitre, mentionnons le lancement par Vanguard des tout premiers FNB « tout-en-un » au Canada il y a trois ans, et la mise en marché d'un nouveau FNB de revenu de retraite l'an dernier. De plus, Vanguard a récemment lancé une gamme de fonds communs de placement gérés activement au Canada.

Plus tôt cette année, l'actif sous gestion du secteur canadien des FNB a dépassé les 300 milliards de dollars, grâce entre autres à des ventes records de FNB cette année, soit dix fois plus qu'en 20101. Vanguard se classe au troisième rang des plus importants fournisseurs de FNB au Canada et au premier rang pour ce qui est des flux de trésorerie nets positifs du secteur pour 2021 avec plus de 11 milliards de dollars2. Au total, les Canadiens détiennent 63 milliards de dollars d'actifs de Vanguard, dont des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis et des fonds communs de placement canadiens.

« Le monde des placements au Canada a beaucoup changé au cours de la dernière décennie. La croissance des FNB s'est accélérée, les fonds communs de placement se sont mondialisés et les investisseurs se rendent compte de la puissance que procure une approche de placement à long terme, à faible coût et rigoureuse », a déclaré Kathy Bock, chef de Placements Vanguard Canada Inc. Nous célébrons une décennie incroyable au Canada, mais il convient de noter que nous offrons des produits de placement et une expertise de premier ordre à l'échelle mondiale depuis 45 ans. C'est grâce à nos connaissances et à notre envergure que nous arrivons à agir concrètement pour les investisseurs et les conseillers chaque jour. »

Chronologie de Vanguard au Canada

« J'aimerais également remercier tous les membres de l'équipe de Vanguard, nos clients conseillers financiers, nos partenaires d'affaires et nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien dans l'atteinte de ce jalon », a ajouté Mme Bock. « Nous sommes heureux de continuer à bonifier le secteur et de donner aux investisseurs les meilleures chances de succès. »

1 Les données sont fondées sur les informations publiées par Bloomberg et Morningstar, complétées par les calculs internes de Vanguard. 2 Les données sont en date du 30 novembre 2021.

Les Canadiens détiennent 63 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis, ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 44 milliards de dollars canadiens (au 30 septembre 2021), actuellement réparti dans 37 FNB canadiens et six fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 8 000 milliards de dollars américains (10 000 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, dont plus de 2 000 milliards de dollars américains (2 400 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 septembre 2021). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 417 fonds, y compris des FNB, à plus de 30 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB domiciliés aux États-Unis de Vanguard. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

