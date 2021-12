Vérifications agressives annoncées par l'ordre des technologues : Les laboratoires dentaires du Québec sonnent l'alarme





MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ) est outré de l'annonce, sans consultation, d'un exercice de vérification agressif de la part de l'Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec (OTPADQ). En effet, il y a quelques jours, l'OTPADQ a coupé court aux travaux réglementaires annoncés par la ministre Danielle McCann et a informé les laboratoires dentaires qu'ils seraient vérifiés sous peu en vertu d'une interprétation erronée de la Loi 15.

Selon le RLDQ, pour préserver l'offre de service actuelle à la population du Québec en matière de prothèses et appareils dentaires, les auxiliaires en laboratoire doivent pouvoir continuer de travailler sous la supervision d'un technologue membre de l'Ordre. En effet, si l'on applique l'interprétation erronée de l'Ordre, les laboratoires seront dans l'impossibilité de maintenir leur production actuelle, tout en faisant face à un bassin fermé de personnel. Cette situation augmentera le recours à la fabrication provenant de l'extérieur du Québec, ce qui pourrait également compromettre la protection du public. Le RLDQ demande donc au gouvernement du Québec d'intervenir d'urgence afin de clarifier la situation et maintenir légitimement en emploi les auxiliaires en laboratoire qui travaillent sous la supervision d'un technologue membre de l'Ordre.

«?L'interprétation actuelle de la Loi 15 par l'OTPADQ va nécessairement causer un bris de services et des pertes économiques importantes pour le Québec. Pourtant, nous avons été bons joueurs dans la dernière année. Nous avons multiplié les démarches auprès de la ministre McCann et auprès de l'Office des professions, ainsi que reçu les questionnements de l'opposition et des médias sur la situation, et avons toujours présenté un portrait juste et fidèle de la situation. À quelques jours des Fêtes, l'Ordre prend tout le monde par surprise et avance en faisant fi des conséquences prévisibles de ses actes. C'est inacceptable.

En ce sens, nous réclamons non seulement une intervention d'urgence du gouvernement, mais nous invitons tous les laboratoires, associations et ordres professionnels concernés à témoigner directement leur insatisfaction auprès de l'Ordre et du gouvernement », déclarent MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du RLDQ.

Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec

Le RLDQ est un regroupement ayant comme mission d'offrir une voix unique aux laboratoires dentaires du Québec. Il représente actuellement plus de 50 laboratoires dentaires, qui emploient plus de 850 personnes dans le secteur de la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils dentaires.

SOURCE Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ)

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 09:29 et diffusé par :