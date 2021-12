H3 Dynamics prépare la propulsion à l'hydrogène pour l'aviation électrique et entame des essais de vol sans pilote





TOULOUSE, France, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'équipe toulousaine de H3 Dynamics a terminé les tests en soufflerie d'un avion expérimental à hydrogène sans pilote à longue portée, en vue de préparer les premiers vols d'essai dans les deux prochains mois.

Piloté par H3 Dynamics et ISAE-Supaero en 2018, le programme MERMOZ a reçu le soutien de la Région Occitanie en France et du Fonds européen de développement régional . Les prochaines phases du programme Mermoz ajouteront des petites entreprises locales de Toulouse, notamment le fabricant de drones Delair, pour apporter un soutien sur les opérations de vol à longue portée.

En 2018 , H3 Dynamics a déposé des brevets internationaux pour des systèmes de propulsion à hydrogène distribués et de ravitaillement en aviation. La société a depuis commencé à développer des systèmes de propulsion hydrogène-électrique depuis ses centres d'ingénierie à Austin et Toulouse.

« H3 Dynamics a l'ambition de mettre sur le marché les systèmes à hydrogène les plus avancés et les plus fiables pour l'aviation, mais nous ne ferons pas d'économies sur la sécurité des passagers. Bien que la propulsion hydrogène-électrique puisse accélérer la transition vers un transport aérien plus écologique, nous passerons prudemment des services aériens autonomes de données et de fret aux vols de fret et de passagers avec équipage » a déclaré Taras Wankewycz.

H3 Dynamics travaille avec des universités et des laboratoires spécialisés sur la physique profonde qui sous-tend l'intégration des systèmes hydrogène-électrique dans les avions, dans le contexte de réglementations aéronautiques strictes et des attentes en matière de certification.

L'équipe de H3 Dynamics comprend les défis plus que quiconque dans l'industrie, ayant travaillé sur le vol à pile à hydrogène pendant plus de 16 ans. Elle continue de participer à plus d'une douzaine de programmes de recherche sur le vol à hydrogène sans émission dans le monde, notamment le développement de l'avion à hydrogène AeroDelft aux Pays-Bas et le développement du drone à hydrogène INSA STORK à Strasbourg.

À propos de H3 Dynamics

H3 Dynamics est un leader mondial dans le domaine des technologies avancées de mobilité aérienne, notamment la propulsion hydrogène-électrique sans émission. La société met en oeuvre une feuille de route en trois phases, durable et axée sur la sécurité, en commençant par des services de données autonomes, puis en passant au transport autonome de l'hydrogène, et enfin au vol de passagers. Créée en 2015, l'entreprise offre ses services à ses clients dans le monde entier depuis ses 3 sièges régionaux à Austin, Singapour et Paris.

