Clôture du sommet WISE 2021





Des milliers de penseurs, d'innovateurs et de praticiens ont participé à l'événement en personne et en ligne pour aider à former la prochaine génération de faiseurs de changement

DOHA , Qatar, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Sommet WISE 2021 a marqué un moment décisif dans le changement de l'éducation. Dans le cadre de l'un des plus grands événements mondiaux du genre dans le domaine de l'éducation, des milliers de penseurs, d'innovateurs et de praticiens se sont réunis pour envisager comment le choc mondial de la pandémie peut, et doit, être le catalyseur d'une réforme profonde et durable.

Dans ce qui était le premier événement hybride du sommet WISE, 11 110 participants se sont inscrits en ligne et plus de 2 100 ont assisté aux sessions en personne au Qatar National Convention Centre - situé dans Education City à Doha, au Qatar - avec des délégués et des intervenants représentant 177 pays. Le sommet a réuni des pionniers de l'éducation qui agissent sur le terrain et qui sont venus partager des projets concrets.

À l'issue du sommet, Stavros N. Yiannouka, PDG de WISE, a déclaré : « Nous avons construit cette plateforme il y a plus de dix ans pour amplifier le travail des organisations et créer une communauté. Et au milieu d'une pandémie mondiale, nous avons réussi à nous réunir une fois de plus - en personne et en ligne - pour trois jours de conversation, d'inspiration et de réengagement envers la cause de l'éducation de qualité pour tous.

Dans les années et décennies à venir, le monde aura besoin de mouvements comme WISE pour servir de catalyseur aux intelligences et énergies collectives. »

Les points forts du sommet WISE 2021, issus de 200 sessions en personne et en ligne :

· Des sessions clés ont examiné comment les technologies éducatives peuvent transformer l'apprentissage dans la région MOAN, où les résultats de l'apprentissage sont très difficiles à obtenir dans une grande diversité de cultures.

· Les lauréats des WISE AWARDS de cette année ont été récompensés pour la manière inspirante dont ils ont développé une solution efficace, éprouvée et testée à un défi éducatif mondial.

· De jeunes acteurs de l'éducation du monde entier ont occupé le devant de la scène lors du premier Youth Studio de WISE pour réclamer un système éducatif radicalement nouveau.

· La directrice générale et cofondatrice de Teach For All, Wendy Kopp, a reçu le prix WISE pour l'éducation, qui récompense son réseau mondial innovant visant à offrir des opportunités d'éducation à tous.

· Le directeur fondateur du Yale Center for Emotional Intelligence, Marc Brackett, a déclaré aux délégués que les jeunes connaissent une crise mondiale de santé mentale suite à la pandémie. Il a déclaré : « Il relève de notre responsabilité morale que chaque enfant reçoive l'éducation émotionnelle qu'il mérite vraiment."

