Pour la deuxième année de suite, CDP attribue à la Banque Scotia la note A-, supérieure à la moyenne du secteur, pour la rigueur de ses déclarations et de sa gestion des questions climatiques

TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer que CDP (anciennement connu sous l'appellation Carbon Disclosure Project) lui accorde la note A- pour la deuxième année de suite, pour sa rigoureuse gestion des enjeux climatiques et la transparence de ses déclarations en la matière. Cette note, qui est supérieure à la note moyenne de B du secteur des services financiers et à la note moyenne de C de l'Amérique du Nord, témoigne du leadership de la Banque quant à son adoption des pratiques exemplaires les plus actuelles relativement aux enjeux ESG en évolution.

La Banque doit le maintien de sa note A- à sa stratégie en matière de changements climatiques et à ses engagements sur le climat mis en oeuvre pour s'attaquer aux risques en lien avec les changements climatiques et saisir les occasions découlant de la transition vers une économie sobre en carbone. Les engagements de la Banque Scotia sur le climat portent notamment sur la gouvernance et la transparence des déclarations, priorités qui sont prises en considération par CDP.

« Le questionnaire annuel sur les enjeux climatiques et la méthodologie de notation de CDP sont reconnus comme la référence pour l'évaluation des rapports et de la transparence en matière de changements climatiques pour les entreprises et nous sommes très fiers d'avoir obtenu ce résultat, qui témoigne de notre leadership, a déclaré Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications. Nous sommes également fiers d'avoir obtenu une note supérieure à la moyenne du secteur des services financiers dans chaque catégorie, notamment un A dans les catégories Gouvernance, Initiatives de réduction des émissions et Déclaration des émissions de GES, réalisation que nous attribuons à la rigueur de nos processus de gouvernance interne et de notre approche de la gestion des enjeux liés aux changements climatiques. »

Depuis le dévoilement de ses engagements climatiques en novembre 2019, la Banque Scotia a réalisé des progrès considérables à cet égard, notamment :

Mobilisation de 58 milliards de dollars de capital sur les 100 milliards que la Banque s'est engagée à consacrer pour s'attaquer aux causes et aux effets des changements climatiques.

Adhésion à l'alliance bancaire Net Zéro (NZBA), une initiative mondiale des Nations Unies qui vise à intensifier les efforts de lutte contre les changements climatiques dans le secteur financier.

Création du fonds Net Zero Research Fund, d'un montant de 10 millions de dollars canadiens, dont l'objectif est de faire progresser la recherche afin d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. En 2021, la Banque Scotia a remis 1 million de dollars en subventions à dix universités et organismes de recherche à l'appui de recherches portant sur des politiques publiques, des sciences et des technologies qui permettront de réduire les émissions de carbone.

Lancement du projet Virage carboneutre dans le but de fixer des objectifs quantitatifs et temporels pour l'ensemble de la Banque à l'appui de la réduction des émissions de GES découlant de nos activités d'octroi de crédit, conformément à notre volonté d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d'utiliser exclusivement de l'électricité provenant de sources non polluantes d'ici 2030 pour nos activités à l'échelle mondiale, et d'ici 2025 pour nos activités au Canada .

. Adhésion au Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) afin de soutenir le développement de méthodes de mesure permettant de suivre et de déclarer les émissions que nous finançons.

Cette nouvelle reconnaissance de CDP s'ajoute aux autres réalisations de la Banque Scotia en matière de développement durable, dont son inscription récente à l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) North America pour la quatrième année de suite.

Pour en savoir plus sur la stratégie de développement durable de la Banque Scotia et ses engagements sur le climat, consultez le www.banquescotia.com/durabilite.

