Smith, l'Agence de Commerce de Performance, annonce son expansion au Chili, soutenant le commerce numérique à l'échelle mondiale





Smith, une agence de commerce de performance basée au Canada et aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier bureau à Santiago, au Chili. La nouvelle antenne se veut une extension des opérations et des capacités de Smith en Amérique du Nord et du Sud, favorisant la réalisation du potentiel commercial des clients à l'échelle mondiale.

Le choix de Santiago au Chili pour le projet d'expansion de Smith, repose sur l'émergence de cette région à titre de puissance technologique d'Amérique du Sud qui se démarque par sa croissance soutenue. Situé dans le Millennium Building surplombant le parc métropolitain de Santiago, le bureau sera une plaque tournante de connectivité et de collaboration, permettant un accès facile aux associés transfrontaliers, et améliorant la capacité de Smith à aider les clients internationaux à déployer et rehausser leurs capacités de commerce numérique.

« Le gouvernement chilien continue d'investir dans des centres d'enseignement supérieur technique de qualité, afin de former une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive qui fait du Chili, l'une des économies à la croissance la plus élevée de toute l'Amérique latine », a déclaré Mark Cavanaugh, directeur de la gestion des ressources et des capacités chez Smith. « Santiago représente 92 % du secteur du développement numérique du pays, et Smith deviendra un acteur fondamental du développement de l'expertise commerciale dans cette région. »

L'alignement étroit des fuseaux horaires du Chili avec ceux des équipes nord-américaines de Smith, permettra également une collaboration en temps réel, et générera des gains d'efficacité significatifs pour nos clients. Selon Andrés Rodríguez, directeur général d'InvestChile, les plus grandes entreprises technologiques au monde continuent de sélectionner le Chili comme destination d'investissement.

"Nous sommes ravis de l'arrivée de Smith au Chili et sommes impatients de constater la croissance et les succès qui en découleront », a déclaré Rodríguez.

L'expansion de Smith en Amérique du Sud se traduit également par la nomination de Ricardo Poblete au poste de Directeur de Pratique du bureau chilien. Poblete cumule plus de 15 ans d'expérience en technologies de l'information (TI) - y compris le développement de logiciels, la conception de produits, les opérations et la gestion d'équipes techniques - ainsi qu'une passion pour la consolidation d'équipes. Avant de se joindre à Smith, Poblete a travaillé pour des sociétés de téléphonie mobile mondiales où il a dirigé le développement d'applications mobiles natives multi-plateformes pour des clients de LATAM, d'Australie, d'Espagne et du Portugal. Poblete est titulaire d'une maîtrise en technologies de l'information et d'un diplôme en intelligence artificielle.

« Ricardo est un chef de file vraiment dynamique qui comprend toutes les facettes de la technologie et du commerce électronique », a déclaré Tony Steel, PDG de Smith. « Je suis ravi d'avoir un leader aussi accompli à la tête de notre nouveau bureau de Santiago et très enthousiaste par l'expansion de notre capacité à procurer des résultats significatifs à nos clients, grâce à des compétences et des équipes sans frontières. »

« Grâce à ce nouveau bureau, nous continuerons d'opérer comme une seule entreprise. Une équipe unifiée d'experts collaborant afin d'aider les entreprises à réaliser leur potentiel commercial », a déclaré Poblete. « Nous examinons en permanence nos pratiques, simplifions l'interaction entre nos équipes techniques et améliorons les compétences existantes de notre équipe technique pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs commerciaux et à générer des résultats positifs. »

Pour en savoir plus sur Smith, le bureau de Smith à Santiago, ou pour obtenir des informations sur les opportunités de carrière chez Smith

À propos de Smith:

Smith est une agence de commerce de performance qui conçoit et développe des solutions numériques, recensant quotidiennement plus de 500 000 transactions à travers le monde. Grâce à plus de 20 ans d'expertise commerciale et de compétences créatives, analytiques et techniques à la fine pointe de l'industrie, nous créons des solutions innovantes qui améliorent l'expérience client, accélèrent les ventes numériques et optimisent les opérations. Notre concentration de tous les instants sur les résultats nous guide, alors que nous nous associons à nos clients pour créer des expériences commerciales qui favorisent leur prospérité dans l'économie mondiale, générant plus de 38 milliards de dollars de revenus annuellement. Pour en apprendre davantage sur les raisons pour lesquelles Smith est la société de commerce de performance veuillez visiter le www.smithcommerce.com.

