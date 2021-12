La Banque CIBC reconnue par CDP pour son action dans la lutte contre les changements climatiques





TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la note A- du CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project), soulignant ses améliorations constantes relativement à la transparence et la présentation d'information sur son impact environnemental, ainsi que ses efforts continus pour renforcer la durabilité environnementale. Ce résultat place la Banque CIBC parmi les institutions financières canadiennes les mieux notées et parmi les banques mondiales les plus performantes.

« Nous nous engageons à jouer un rôle dans la création d'un avenir plus durable, et cette bonne note reflète nos investissements continus visant à accélérer la lutte contre les changements climatiques », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques, Banque CIBC. « Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour réaliser leurs objectifs de durabilité, tout en respectant nos engagements opérationnels de réduction de notre empreinte environnementale. »

La Banque CIBC a récemment annoncé son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre associée à ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050. De plus, nous avons annoncé une hausse notable de notre engagement en matière de financement durable, portant notre objectif à 300 milliards de dollars d'ici 2030, motivée par la réaction très positive des clients et une occasion croissante, sur le marché, d'investir davantage dans des initiatives de durabilité. La position actuelle de la Banque CIBC, parmi les 10 premières en Amérique du Nord pour ce qui est du financement dans le secteur de l'énergie renouvelable, dénote ses progrès manifestes quand il s'agit d'aider les clients à réaliser leurs objectifs de durabilité.

« Dans notre équipe, nous collaborons avec toutes nos parties intéressées pour appuyer les progrès continus de notre société vers des solutions durables », a ajouté Mme Lawal.

Voici d'autres investissements importants de la Banque CIBC dans des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance :

Un nouveau cadre des émissions de financement durable (en anglais) pour contribuer à mobiliser des capitaux et à mettre au point des solutions fondées sur le marché pour soutenir les investissements qui façonnent une économie plus durable. Ce cadre remplace et actualise les cadres actuels de l'obligation en faveur des femmes dirigeantes et de l'obligation verte de la Banque CIBC afin d'inclure trois types d'émissions : vertes, sociales et durables.





Le projet Carbone, un marché de compensation volontaire de l'empreinte carbone qui vise à favoriser la transparence essentielle à l'atteinte des cibles de carboneutralité dans l'écosystème des crédits de carbone.





La Banque CIBC a été la première banque canadienne à se joindre au Center for Climate-Aligned Finance, dont le mandat est d'aider les entreprises clientes à trouver des solutions pratiques pour atteindre leurs objectifs climatiques au moyen de partenariats solides avec le secteur et les décideurs.





La Banque CIBC est aussi membre du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), une initiative menée par le secteur financier visant à élaborer une norme mondiale harmonisée d'évaluation et de divulgation des émissions de gaz à effet de serre associées aux prêts et aux investissements.

Pour en savoir plus sur les initiatives environnementales et le rendement connexe de la Banque CIBC, consultez le site Web sur la durabilité environnementale de la Banque CIBC et sa réponse au questionnaire du CDP 2021 sur les changements climatiques .

