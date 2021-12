Cloud4Wi change la façon dont les entreprises se connectent avec leurs propres clients grâce au rachat de GeoUniq





Ensemble, les deux entreprises sont prêtes pour une phase de croissance rapide, en aidant leurs clients à réduire le fossé entre le parcours physique et numérique du client.

NEW YORK, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Cloud4Wi, leader du secteur des solutions de marketing géolocalisé, a annoncé aujourd'hui le rachat de GeoUniq, société française, fournisseur de technologies et de données de localisation de pointe. Grâce à cette acquisition, Cloud4Wi et ses clients bénéficient d'un accès immédiat à l'un des moteurs de localisation les plus innovants au monde.

Cloud4Wi est connu pour sa plateforme complète de marketing géolocalisé, qui utilise les données hors ligne des clients. Elle seule donne aux entreprises la possibilité de révéler les comportements des clients à l'intérieur de leurs emplacements physiques avec une approche basée à 100% sur le consentement. Elle offre également aux entreprises la possibilité d'envoyer des messages parfaitement ciblés aux clients au bon moment - au bon endroit. En combinant cette technologie avec le kit de développement logiciel de GeoUniq - un kit de développement logiciel axé sur la protection de la vie privée qui aide les entreprises en fournissant une intelligence de localisation sophistiquée à leurs applications - les clients de Cloud4Wi pourront obtenir une visibilité sur les comportements des clients également en dehors de leurs emplacements physiques. Au final, cette acquisition représentera donc une occasion unique pour les clients d'obtenir un avantage concurrentiel pour fidéliser leurs clients et augmenter leurs revenus, en leur donnant la possibilité de créer des parcours clients totalement nouveaux.

Antonino Famulari, PDG de GeoUniq, commente : "La fusion avec Cloud4Wi est opportune pour GeoUniq, qui souhaitait rejoindre une organisation profondément ancrée dans le marketing géolocalisé. La fusion des compétences, des technologies, des analyses et des données intérieures et extérieures permettra enfin aux entreprises de gérer les parcours physiques des clients, ce qui est souvent théorisé mais difficilement réalisable. Je suis convaincu que Cloud4Wi et GeoUniq trouveront un avantage commun en élargissant nos perspectives. Par exemple, nous pourrions nous concentrer sur une plus grande pénétration dans des secteurs verticaux tels que le commerce de détail, où nous pourrions cibler les marques purement numériques qui ont des applications mobiles et qui veulent mieux comprendre le comportement de leurs clients dans le monde physique. Nous sommes enthousiastes à l'idée de co-développer des solutions offrant encore plus de valeur grâce à une plus grande intégration tout au long du parcours client."

Selon un récent rapport de MarketsandMarkets, la taille du marché mondial du marketing géolocalisé devrait passer de 10,7 milliards de dollars en 2020 à 32,5 milliards de dollars en 2025, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,0 % au cours de la période de prévision. En conséquence, Cloud4Wi sera prêt pour une croissance rapide qui sera alimentée par la combinaison de deux équipes de recherche et de développement de premier ordre qui conduiront une innovation continue.

Andrea Calcagno, PDG de Cloud4Wi, conclut : "Nous sommes ravis d'accueillir toute l'équipe de GeoUniq dans la famille Cloud4Wi. En regardant vers l'avenir, nous avons identifié la capacité à combler le fossé entre le parcours physique et numérique du client comme notre principale opportunité de croissance, et nous avons activement recherché GeoUniq avec son offre de pointe. Nous sommes convaincus que l'amélioration de notre proposition de valeur apportera un avantage distinct au marché, permettant aux marques d'unifier l'expérience client hors ligne et en ligne."

À propos de Cloud4Wi

Cloud4Wi change la façon dont les entreprises se connectent avec leurs clients.

Notre plateforme complète de marketing géolocalisé est l'outil ultime pour combler le fossé hors ligne du parcours client numérique, permettant aux entreprises de fidéliser leurs clients et de générer des revenus. En utilisant les données hors ligne des clients, notre plateforme propriétaire envoie des messages parfaitement ciblés aux bons clients au bon moment - au bon endroit et au bon moment.

Des entreprises innovantes de premier plan, telles que Burger King, Campari Group, Carmila (Groupe Carrefour), Guess, The Cordish Companies, Valentino, et bien d'autres, font confiance à Cloud4Wi pour stimuler leurs performances, constatant des résultats probants tels que des taux de clics de +30% et un retour sur investissement de +30x.

Cloud4Wi a son siège social à New York et des bureaux à San Francisco, Pise et Milan.

