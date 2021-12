C'est la saison pour être... économe? Le sondage sur l'endettement mené par la Banque Manuvie révèle que moins de Canadiens sont disposés à acheter des cadeaux ou à s'endetter pour le faire qu'avant la pandémie





En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Près du tiers des Canadiens ne sont pas endettés, et l'endettement est moins élevé qu'un an auparavant.

Trois fois plus de Canadiens s'attendent à dépenser beaucoup moins durant la période des Fêtes qu'avant la pandémie.

Environ les trois quarts des Canadiens qui ne sont pas propriétaires, mais qui veulent l'être, n'en ont pas les moyens.

31 % des Canadiens affirment que leur santé mentale s'est détériorée au cours de la dernière année.

TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Moins de Canadiens disent qu'ils sont susceptibles d'acheter des cadeaux durant la période des Fêtes par rapport à il y a quelques années à peine avant la pandémie, et ils ne sont pas non plus disposés à s'endetter pour les acheter. Selon le dernier sondage sur l'endettement mené par la Banque Manuvie, bon nombre d'entre eux prévoient d'être plus prudents dans leurs dépenses en raison des turbulences financières causées par la pandémie.

Parmi les répondants au sondage semestriel, 61 % ont indiqué qu'ils prévoyaient d'acheter des cadeaux pendant la période des Fêtes, soit une diminution de cinq points de pourcentage par rapport à l'automne 2018. De plus, seulement 53 % ont indiqué qu'ils étaient disposés à s'endetter pour acheter des cadeaux, contre 61 % il y a trois ans. Dans l'ensemble, moins de Canadiens sont endettés par rapport à il y a un an, mais seulement un sur cinq (22 %; baisse de six points par rapport à l'automne 2018) déclare que son budget de dépenses des Fêtes est plus élevé cette année que l'an dernier.

« Cela nous montre qu'au cours de la pandémie, de nombreux Canadiens ont accompli un travail admirable pour rembourser leurs dettes et planifier leur avenir », a déclaré Rick Lunny, président et chef de la direction de la Banque Manuvie. « Continuer à faire preuve de retenue à ce stade pourrait certainement les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »

En effet, les 20 derniers mois semblent avoir eu un effet positif concret sur le niveau d'endettement des Canadiens. Plus des deux tiers (68 %) des Canadiens déclarent avoir au moins une certaine forme d'endettement en dehors de leur prêt hypothécaire, alors qu'ils étaient 73 % en début de pandémie et 79 % avant la pandémie. Parallèlement, la part des Canadiens endettés détenant la plupart des types d'instruments d'emprunt a diminué ou est restée la même au cours de la pandémie.

Malheureusement, la santé mentale des Canadiens n'a pas suivi cette trajectoire. Un peu plus du tiers des Canadiens (31 %) sondés estiment que leur santé mentale s'est détériorée au cours de la dernière année, tandis que seulement 12 % ont indiqué qu'elle s'était améliorée globalement au cours de la même période. De plus, les trois quarts (77 %) des Canadiens ont indiqué qu'ils s'inquiètent de possibles mesures de confinement ou de restrictions futures en raison de la pandémie.

Comme le prix des logements n'a jamais été aussi élevé, l'accession à la propriété demeure très difficile pour la plupart des Canadiens. Selon le sondage, près des trois quarts (73 %) des personnes qui ne possèdent pas de maison veulent en acheter une, mais n'en ont pas les moyens. De plus, la plupart des Canadiens (71 %; en hausse de quatre points par rapport au printemps 2021) sont préoccupés par les prix des logements dans leur collectivité, et la grande majorité (87 %; en hausse de trois points par rapport au printemps 2021) estiment qu'il y a une crise du logement abordable au Canada, des proportions statistiquement plus élevées dans les deux cas par rapport au printemps 2021.

« Bien que les prix des logements aient atteint des sommets records, l'accession à la propriété est réalisable, dans le contexte actuel des taux d'intérêt, pour les personnes qui peuvent faire la mise de fonds », a déclaré M. Lunny. « C'est pourquoi une planification financière souple est essentielle. Peu importe votre situation ou le contexte dans lequel nous exerçons nos activités, les gens doivent bien comprendre où va leur argent, comment ils peuvent réduire au minimum leurs dépenses actuelles et comment ils peuvent trouver des moyens d'épargner davantage pour atteindre leurs objectifs. »

Près de la moitié des répondants (42 %) indiquent que leurs dépenses dépassent leur revenu, malgré une réduction de l'endettement et du revenu des ménages affectés au paiement des intérêts. Il s'ensuit qu'une grande majorité (88 %) des gens sont préoccupés par le taux d'inflation au Canada. En outre, plus de Canadiens estiment que le coût de la vie a augmenté (64 %; en hausse de trois points) par rapport au printemps 2021.

Pour en savoir plus au sujet du sondage sur l'endettement de la Banque Manuvie du Canada et sur les façons de gérer les finances, rendez-vous à l'adresse https://www.banquemanuvie.ca/services-bancaires-aux-particuliers/planifier-et-apprendre/finances-personnelles/sondage-2018-sur-lendettement.html.

À propos du sondage sur l'endettement de la Banque Manuvie du Canada

Le sondage de la Banque Manuvie du Canada, qui en est maintenant à sa onzième année, a été mené auprès de 2 001 Canadiens âgés de 20 à 69 ans issus de toutes les provinces et dont le ménage présentait un revenu supérieur à 40 000 $. Il a été réalisé en ligne par Ipsos du 14 au 18 octobre 2021. Les résultats nationaux ont été pondérés en fonction du genre, de l'âge, de la région et du niveau de scolarité. Ce sondage a un intervalle de confiance de ± 2,5 % 19 fois sur 20 par rapport à ce que les résultats auraient été si tous les Canadiens adultes âgés de 20 à 69 ans avaient été interrogés.

À propos de la Banque Manuvie

La Banque Manuvie a été l'une des premières banques numériques et sans succursale au Canada. Depuis notre lancement en 1993, nous concevons des produits souples et efficaces qui s'intègrent parfaitement dans la vie de nos clients pour rendre leurs décisions plus simples et les aider à vivre mieux. La Banque Manuvie gère aujourd'hui plus de 27 milliards de dollars d'actif et compte des clients répartis dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 400 milliards de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars canadiens.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour plus de renseignements, visitez le site manuvie.ca.

SOURCE Manulife Financial Corporation

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 08:00 et diffusé par :