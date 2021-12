NanoXplore annonce l'acquisition de Canuck Compounders et fournit des perspectives financières





MONTRÉAL, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), une Société de graphène qui fait figure de chef de file mondial, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis toutes les actions émises et en circulation de Canuck Compounders Inc. (« Canuck ») pour une contrepartie totale en espèces d'environ 9,3 millions de dollars, sous réserve d'ajustements postérieurs à la clôture, ce qui représente un multiple d'environ cinq fois le BAIIA(1) moyen des trois dernières années.



Canuck, une entreprise privée qui produit des composés de plastique recyclé depuis 30 ans, fournit des composés de plastique recyclé durables et techniques destinés aux marchés du transport, du bâtiment et de la construction, de l'agriculture et de l'emballage. L'usine de fabrication de Canuck, située à Cambridge, en Ontario, a une capacité de production d'environ 40 millions de livres par an.

« Je suis très heureux de cette acquisition et je souhaite la bienvenue à l'équipe de Canuck dans la famille NanoXplore », a déclaré le Dr Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore. « Cette acquisition est stratégiquement en phase avec nos initiatives de croissance et augmente considérablement notre capacité de formulation de graphène, en particulier dans les plastiques recyclés, et nous permettra de former des partenariats stratégiques avec les clients finaux. En outre, Canuck entretient des relations solides avec les fournisseurs de plastique recyclé, ce qui garantit un approvisionnement régulier et fiable en plastique recyclé post-consommation et post-industriel. Cette transaction renforcera notre expertise technique en matière de formulation de plastique recyclé et augmentera notre chiffre d'affaires d'environ 20 millions de dollars par année, sans tenir compte des revenus tirés de l'inclusion du graphène. »

NanoXplore a payé 7,3 millions de dollars en espèces à la clôture de la transaction, tandis qu'un million de dollars en espèces sera payé dans un an et un autre million de dollars sera payé dans deux ans. Après la transaction, William Dickinson, président-fondateur et chef de la direction de Canuck, occupera le poste de directeur général, aux côtés d'environ 40 employés.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de NanoXplore, étant donné l'adéquation technologique et culturelle inhérente entre les deux entreprises », a déclaré M. Dickinson. « Le graphène de NanoXplore est très complémentaire avec nos composés de plastiques recyclés pour créer des solutions innovantes telles que des mélanges-maîtres et des amalgames améliorés, tandis que les deux équipes de direction sont déterminées à fournir les meilleurs produits de leur catégorie à un grand nombre d'industries en croissance. »

Comme le démontre l'acquisition de Canuck, NanoXplore cherche à étendre son offre de produits à valeur ajoutée en aval par des mélanges-maîtres et des formulations améliorées, des pâtes d'anode et de cathode, des matériaux de batterie pour le marché des batteries Li-ion, des résines thermodurcissables formulées et des adjuvants pour le ciment.

« Cette expansion des activités positionne NanoXplore non seulement comme une entreprise de graphène de premier plan au niveau mondial, mais aussi comme un fournisseur de solutions prêtes à l'emploi améliorées par le graphène », a ajouté le Dr Nazarpour. « De telles formulations à valeur ajoutée soutiennent la rentabilité de la Société sur le long terme et offrent un avantage concurrentiel sur d'éventuels autres producteurs de graphène. Nous prévoyons que cette expansion des activités se fera par une combinaison d'acquisitions et de partenariats. »

Perspectives financières

« Pour l'exercice 2022 se terminant le 30 juin 2022, nous prévoyons des revenus annuels d'environ 85 millions de dollars », a déclaré Luc Veilleux, chef de la direction financière de NanoXplore. « Nous prévoyons que les revenus du deuxième trimestre seront en ligne avec le premier trimestre de l'exercice 2022, suivis d'une croissance progressive aux troisième et quatrième trimestres en raison de l'acquisition de Canuck et de l'amélioration des perspectives fournies par les clients. Nous prévoyons également d'atteindre un BAIIA(1) positif au quatrième trimestre 2022. »

À propos de NanoXplore inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique standards et sur mesure enrichis de graphène à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, au Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux revenus futurs attendus et au BAIIA attendu. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses basées sur les informations disponibles au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées par l'utilisation d'expressions telles que «?anticiper », «?croire », «?continuer », «?pourrait », «?estimer », «?prévoir », «?croître », «?s'attendre à », «?planifier », «?avoir l'intention de », «?prévoir », «?futur », «?orientation », «?peut », «?prévoir », «?projet », «?devrait », «?stratégie », «?cible », «?sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, (y compris certains des facteurs discutés dans la notice annuelle de la société et d'autres documents publics pour la fin de son exercice le plus récent, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com) qui peuvent faire que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces informations pour tenir compte de nouvelles informations, ultérieures ou autres.

(1) Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net avant les frais d'intérêts, les impôts sur le résultat et les amortissements. Nous utilisons le BAIIA parce que nous croyons qu'il s'agit d'une mesure significative du rendement d'exploitation de nos activités courantes, sans tenir compte des effets de certaines dépenses. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS utilisée par la Société peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

