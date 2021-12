Proposez le nom de champions ou championnes de la conservation pour des prix nationaux





OTTAWA, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) est présentement à la recherche de mises en candidatures pour plusieurs prix nationaux de conservation.



« La pandémie continue de présenter des défis, mais de nombreuses personnes ont trouvé du réconfort en observant les gens qui font de bonnes choses dans le monde et qui aident ceux dans le besoin, explique le directeur général Rick Bates. La Fédération canadienne de la faune salue ces héros et héroïnes de tous les jours qui ont fait avancer la cause de la conservation de la faune dans leur communauté ou au pays. »

Les catégories sont :

Conservation en action

Conservation dans le cadre de la pêche

Législateurs canadiens

Amateur de plein air canadien de l'année

Jeunes en action

Mentors de la conservation

Conservation dans le cadre de l'éducation

La date limite pour les mises en candidature est le 31 janvier 2022. Les gagnants seront dévoilés avant la Fête du Canada.

Les lauréats pourraient faire l'objet d'un article dans les magazines Biosphère et Canadian Wildlife et être invités à recevoir leur prix au banquet annuel de remise des prix de 2022 à Charlottetown, Î.-P.-É. (selon les protocoles de sécurité).

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au https://cwf-fcf.org/fr/explorer/prix/

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l'appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l'incidence des activités humaines sur l'environnement, la subvention de recherches, la création et l'offre de programmes didactiques, la promotion de l'exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, consultez le site Federationcanadiennedelafaune.ca.

Personne-ressource :

Pamela Logan, Directrice des communications de la FCF, pamelal@cwf-fcf.org, 613-599-9594 x 250

