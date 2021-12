Suspension de la négociation par l'OCRCVM - ECCV.P

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Premium Brands Holdings Corporation Symbole TSX : PBH.DB.F Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 8 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de...

Hardbacon, une application de finances personnelles utilisée par plus de 30 000 Canadiens, annonce aujourd'hui l'acquisition de Findmytotal.com, pour offrir aux Canadiens une offre élargie d'outils financiers. Dans le cadre de ce partenariat,...

À la suite de l'annonce du 15 octobre 2021, Placements AGF Inc. (« PAGFI ») confirme que le Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ (symbole au téléscripteur : QMA) et le Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ (symbole au téléscripteur : QMY) (le...