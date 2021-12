Cerba HealthCare développe son activité des essais cliniques avec l'acquisition de Viroclinics-DDL





Cerba HealthCare, un acteur de référence du diagnostic médical, a annoncé aujourd'hui être parvenu à un accord avec Summit Partners en vue d'acquérir le groupe Viroclinics-DDL, une CRO (Contract Research Organization) internationale en forte croissance, spécialisée dans les domaines de la virologie et de l'immunologie.

Viroclinics-DDL, qui emploie plus de 390 scientifiques et experts, propose une grande variété de services liés à la virologie dans le secteur des essais cliniques et non cliniques, les diagnostics cliniques, le développement et la logistique des essais, favorisant ainsi le développement d'antiviraux, de vaccins et autres traitements. L'acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de Cerba HealthCare visant à renforcer sa position sur l'ensemble de la chaîne de valeur du diagnostic et des services d'essais cliniques, tout en fournissant les services les mieux adaptés aux patients, à la communauté médicale et aux acteurs du secteur de la santé. Au sein de l'entité Cerba Research, Viroclinics-DDL sera en mesure d'élargir sa gamme de services et d'accéder à de nouveaux marchés en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique.

Basée aux Pays-Bas, Viroclinics-DDL apporte une expertise scientifique inégalée en matière de virologie, son coeur de métier, couvrant la totalité du processus de développement de médicaments, de la phase préclinique à l'autorisation de mise sur le marché, avec des capacités et une expérience uniques dans les virus hautement pathogènes. Grâce à son réseau mondial composé de 38 laboratoires, Viroclinics-DDL est en mesure de gérer de grands essais cliniques multinationaux. Sa compétence en matière de logistique est également un élément crucial pour assurer le transport rapide et sécurisé d'échantillons sensibles de virologie et de cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC).

Outre ses activités historiques en biologie médicale de proximité et de spécialités avec de solides positions en Europe et en Afrique, Cerba HealthCare bénéficie d'une présence dans le monde entier grâce à son expertise en biologie médicale destinée aux essais cliniques. Cette activité illustre la diversification géographique et de compétences du Groupe et soutient une vision intégrée du diagnostic.

Placées sous la marque Cerba Research, les solutions de laboratoire et de diagnostics cliniques pour les essais cliniques ont bénéficié d'une très forte croissance ces dernières années, affichant des résultats solides non seulement en matière de recrutement de patients et de tests d'échantillons d'essais cliniques, mais également en ce qui concerne les solutions logistiques pour les troubles immuno-oncologiques, anti-infectieux et métaboliques. Au fil des années, Cerba Research est devenu le partenaire de médecine de précision pour les CRO, les industriels pharmaceutiques, les acteurs de biotechnologie et les organisations à but non lucratif aux besoins croissants en programmes complexes de recherche clinique.

Mario Papillon, PDG de Cerba Research, déclare : « L'acquisition de Viroclinics-DDL est une étape majeure pour Cerba Research, dans la mesure où elle nous permet de bâtir une offre complète pour nos clients, avec de plus vastes capacités, une logistique de pointe et une expertise spécifique clé qui répond aux besoins du secteur de la santé. En associant les expertises en immuno-oncologie et en maladies infectieuses et respiratoires, nous serons en mesure d'accélérer les traitements et le développement de vaccins pour nos partenaires biopharmaceutiques tout en devenant le laboratoire de référence en matière de thérapies cellulaires et génétiques de demain. Nous sommes impatients d'intégrer l'équipe de Viroclinics-DDL et, ensemble, d'ouvrir la voie à de nouveaux traitements. »

Davide Molho, PDG de Viroclinics-DDL, ajoute : « Avec Cerba Research, nous bénéficions de bases solides pour nous étendre à l'international, vers l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Afrique grâce à une expertise, une capacité et des compétences inégalées. Ensemble, nous pourrons proposer des solutions intégrées au secteur des sciences de la vie, accélérant les programmes d'antiviraux, de vaccins et d'autres programmes de recherche et développement, avec des solutions logistiques innovantes pour protéger l'intégrité des échantillons fragiles. Nos 390 scientifiques et experts sont impatients de rejoindre Cerba Research avec la volonté d'offrir à nos clients les meilleurs services scientifiques. »

La transaction est soumise aux autorisations réglementaires et à des conditions administratives, telles que la procédure complète de consultation avec les instances représentatives du personnel de Viroclinics-DDL. L'acquisition devrait être conclue au plus tard à la fin du premier trimestre 2022.

A propos de Cerba HealthCare

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d'accompagner l'évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s'appuie sur plus de 50 ans d'expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des maladies, dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l'efficacité des traitements en les personnalisant.

Chaque jour, sur les 5 continents, les 12 000 collaborateurs du Groupe accompagnent la transformation de la médecine, animés d'une même conviction profonde : faire avancer le diagnostic, c'est faire progresser la santé.

Cerba HealthCare, éclairer la santé.

Pour plus d'information : www.cerbahealthcare.com

A propos de Cerba Research

Entreprise médicale, leader sur son marché, fournissant des solutions de diagnostic et de développement de médicaments visant à optimiser la productivité de la R&D du médicament et sa commercialisation. Ses services couvrent la recherche en phase précoce, le développement clinique par l'intermédiaire de services de laboratoire central et de diagnostic, ainsi que le développement et la validation des analyses et des biomarqueurs. L'entreprise collabore également avec des agences gouvernementales, des organisations non gouvernementales ainsi que des acteurs pharmaceutiques et biotechnologiques pour faire évoluer le développement clinique.

Cerba Research fait partie du Groupe Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical.

Pour plus d'information : www.cerbareasearch.com

