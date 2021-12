Monument Re finalise l'acquisition du portefeuille d'assurance de la compagnie d'assurance Integrale





Monument Re, a finalisé, par le biais de sa filiale Monument Assurance Belgium (MAB), le Closing de l'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'assurance et du personnel d'Integrale. Toutes les conditions préalables à la conclusion de cette transaction sont donc remplies. Cette acquisition qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance de Monument Re est une bonne nouvelle pour les assurés qui pourront bénéficier de la continuité des services professionnels. Le personnel d'Integrale sera transféré dans le Groupe Monument et pourra bénéficier des avantages liés à une compagnie d'assurance en pleine croissance en Belgique et au-delà.

Le 15 décembre, Monument Re a clôturé l'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'assurance et du personnel d'Integrale. Cela signifie que les actifs et passifs concernés du bilan d'Integrale ont été transférés à MAB, la filiale belge de Monument Re. C'est une excellente nouvelle tant pour les détenteurs de police qui sont à présent assurés par MAB que pour le personnel d'Integrale dont l'emploi est sauvegardé et qui continuera à servir ses clients depuis Liège. Grâce à son expertise approfondie du marché de l'assurance, Monument Re va continuer à développer les activités du Groupe, notamment en Belgique. MAB est dirigée en Belgique par Koen Depaemelaere, CEO.

« Nous sommes ravis d'avoir pu réunir toutes les conditions pour mener à bien cette acquisition. Avec ce transfert de portefeuille, nous avons créé une solution pour les assurés en apportant les garanties nécessaires, et pour le personnel en assurant la protection et la continuité des activités. Cette transaction s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance en Belgique et renforce notre position de consolidateur d'assurance vie», déclare Koen Depaemelaere, CEO de MAB.

Manfred Maske, CEO du Groupe Monument Re ajoute : « Ce transfert s'inscrit parfaitement dans la stratégie de consolidation plus large de Monument Re. Nous sommes donc très heureux d'accueillir nos nouveaux collègues au sein du Groupe Monument Re».

Monument Assurance Belgium (MAB) est une compagnie d'assurance-vie belge régulée par la Banque Nationale de Belgique. MAB est membre du Groupe Monument Re et s'est imposée comme le principal consolidateur de portefeuilles d'assurance-vie et de pension en Belgique.

Monument Re est un réassureur d'assurance-vie et une société holding d'assurance qui a fait ses preuves dans l'acquisition de portefeuilles européens à forte intensité de capital. Monument Re est domicilié aux Bermudes, qui disposent d'un cadre réglementaire de solvabilité jugé équivalent à Solvabilité II en Europe par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ("EIOPA"). Le Groupe Monument Re opère également par l'intermédiaire de ses filiales en Belgique, en Irlande, sur l'île de Man, à Guernesey et au Luxembourg, et de ses succursales en Espagne, en Italie et en Allemagne. Chaque entité est soumise à la réglementation locale et Monument Re est soumise à la Supervision du Groupe par l'autorité monétaire des Bermudes.

Monument Re est soutenu par des actionnaires de renom, dont Hannover Re, le troisième réassureur mondial, Enstar, le plus grand consolidateur de produits non-vie du secteur coté au Nasdaq, et

E-L Financial, la société mère de l'assureur-vie canadien Empire Life.

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 07:15 et diffusé par :