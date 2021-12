Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 276 500 $ à Montréal en Fêtes





MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent une aide financière de 276 500 $ pour soutenir Montréal en Fêtes.

Ce rendez-vous festif et annuel permet de bonifier l'offre culturelle de Montréal pendant la saison hivernale. Cette année, il se déploiera sur trois places publiques au coeur de la ville : la place Jacques-Cartier, le square Victoria et le square Dorchester. Les festivités débutent aujourd'hui et se dérouleront jusqu'au 31 décembre.

Citations :

« Cette année, le temps des Fêtes à Montréal sera féérique et chaleureux. Les festivaliers pourront participer aux animations prévues sur trois places publiques et se divertir sur la musique entraînante de deux partys du Nouvel An. Voilà l'occasion idéale pour les visiteurs de profiter de cette joie de vivre qui caractérise si bien les Québécoises et les Québécois et de profiter à fond de la période hivernale et de ses attraits! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Une fois de plus, les organisateurs de Montréal en Fêtes ont fait preuve de créativité pour nous présenter une programmation adaptée à la situation qu'on connaît, mais non moins vivante. Je suis fière que notre gouvernement soutienne cet événement phare du temps des Fêtes qui contribue à faire de Montréal une ville festive, animée et attrayante. Je souhaite que toutes et tous profitent de l'occasion pour vivre un moment de divertissement agréable qui pourra, je l'espère, leur apporter plaisir et chaleur pour l'année à venir. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La programmation de ce festival, où se mêlent marchés publics, art urbain, spectacles et j'en passe, fait rayonner le talent de nos artistes, artisanes et artisans québécois. Montréal en Fêtes promet des moments d'émotion et d'émerveillement à tous les visiteurs. La culture québécoise est rassembleuse et festive, et elle est une priorité pour notre gouvernement. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que j'invite les petits et les grands à venir faire un tour dans notre métropole pour ne pas manquer cet événement. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement un montant de 121 500 $ par l'entremise de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de Montréal en Fêtes avec une somme de 120 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde, quant à elle, 35 000 $ à Montréal en Fêtes par l'intermédiaire de son programme volet relance culturelle.

