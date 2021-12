Centraide du Grand Montréal reçoit un don d'un million de dollars de BMO pour mieux comprendre les enjeux sociaux





MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal est heureux d'annoncer qu'il recevra un don d'un million de dollars de BMO pour soutenir le développement de la deuxième phase d'un projet technologique novateur qui vise à mieux connaître et anticiper les enjeux sociaux.

L'intention de ce projet est de doter Centraide et l'ensemble des acteurs du milieu social, philanthropique et institutionnel d'un outil d'aide à la décision et de données communes pour mieux lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le projet permettra d'avoir une vue d'ensemble des investissements sociaux effectués dans le Grand Montréal dans le but de les optimiser et d'éviter les trous de services potentiels.

Cette mise en commun d'informations et de jeux de données permettra de mieux comprendre la situation, d'identifier les enjeux sociaux prioritaires (comme le logement, la santé mentale, la réussite éducative des jeunes) ou émergents, et de mieux orienter les investissements pour soutenir les personnes vulnérables.

« La pandémie a révélé l'importance d'unir les forces pour aider les personnes dans le besoin. Dès le début de la crise, nous avons lancé un projet pilote visant à arrimer et à coordonner les efforts en sécurité alimentaire. Le don de BMO nous permettra de poursuivre le développement de ce projet numérique collaboratif et d'en élargir la portée pour anticiper les enjeux sociaux. Ce projet rassemblera l'information morcelée et détenue par une multitude d'acteurs afin de mieux orienter nos actions en fonction des besoins », souligne Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

« BMO est fier de collaborer avec des organismes de bienfaisance pour entraîner de réels changements dans le but de soutenir les collectivités que nous servons. Les solutions novatrices offertes par Centraide, qui visent directement à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le Grand Montréal, sont d'un soutien inestimable pour éliminer les obstacles à l'inclusion dans l'ensemble de la collectivité. Collaborer avec Centraide est un moyen très efficace d'avoir un impact, et j'encourage tous ceux qui souhaitent contribuer à faire une différence à communiquer avec Centraide dès aujourd'hui », a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement, sur une base régulière, un réseau de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

À propos des Centraide au Québec

Au Québec, 11 Centraide indépendants recueillent et investissent dans leur territoire afin d'agir efficacement sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Ils soutiennent ainsi quelque 1 500 organismes et projets communautaires qui aident et réconfortent plus d'un million de personnes vulnérables d'ici. Les Centraide du Québec sont également membres de Centraide Canada, qui réunit plus de 77 Centraide et United Way à travers le pays.

À propos de BMO Groupe financier



Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

