Mercedes-Benz Canada élargit considérablement l'accès à la recharge Mercedes me Charge au Québec et dans l'Est de l'Ontario





TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada a aujourd'hui annoncé un nouvel ajout majeur à son écosystème Mercedes me Charge en tête de l'industrie : une intégration au Circuit électrique d'Hydro-Québec qui permettra aux conducteurs de Mercedes-EQ d'accéder à plus de 3 300 bornes de recharge supplémentaires pour VE au Québec et dans l'Est de l'Ontario.

Les conducteurs de Mercedes-EQ pourront aisément accéder aux bornes du Circuit électrique installées dans des parcs de stationnement à travers le Québec et dans l'Est de l'Ontario, qui comprennent plus de 500 bornes de recharge rapide en CC - un ajout considérable au réseau de recharge Mercedes me Charge existant. Cette augmentation notable du nombre de bornes de recharge en CA et en CC profitera grandement aux conducteurs de la nouvelle berline EQS entièrement électrique et d'autres véhicules Mercedes-EQ à venir, dont le VUS EQB, la berline Mercedes-AMG EQS 4MATIC+, la berline EQE et plus encore.

Grâce à cette nouvelle intégration au Circuit électrique, les conducteurs de Mercedes-EQ auront accès à un total de plus de 8 950 bornes de recharge publiques à travers le Canada, y compris plus de 1 300 bornes de recharge rapide en CC. La berline EQS 580 4MATIC offre une capacité de recharge rapide en CC allant jusqu'à 200 kW, ce qui autorise une recharge de 10 % à 80 % en environ 31 minutes.

Cet accès à un plus grand réseau a été facilité par ChargePoint, qui soutient à la fois Mercedes me Charge et l'intégration technique au Circuit électrique.

L'écosystème Mercedes me Charge peut également permettre aux conducteurs d'accéder à un réseau supplémentaire de plus de 2 400 bornes semi-publiques faisant partie du réseau de ChargePoint et se trouvant dans des environnements à accès contrôlé comme des lieux de travail, des centres commerciaux et des hôtels, ce qui constitue une première dans l'industrie. Les conducteurs de Mercedes-EQ pourront ainsi facilement accéder à des bornes de recharge pour les trajets quotidiens et les longs voyages. Grâce à cette combinaison d'accès public et semi-public réparti entre de multiples partenaires, les conducteurs de Mercedes-EQ profiteront d'un accès sans encombre au réseau Mercedes me Charge à travers le Québec et d'un bout à l'autre du Canada, ce qui rendra les voyages à travers le pays faciles et sans soucis.

Fonctionnalité « Brancher et recharger »

En 2022, les clients de Mercedes me Charge commenceront également à bénéficier de la fonctionnalité « Brancher et recharger », autorisant un processus de recharge facile et pratique aux bornes ChargePoint. Il suffit d'ouvrir la trappe, de brancher le véhicule et le courant commence immédiatement à circuler sans autre interaction avec le client. La fonctionnalité « Brancher et recharger » constituera une amélioration considérable de l'ensemble des fonctions de recharge de l'EQS, qui permettent aussi aux conducteurs de procéder à la recharge par l'intermédiaire du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience ou Expérience utilisateur Mercedes-Benz) sur l'affichage multimédia du véhicule, au moyen de l'application Mercedes me (disponible sur Google Play et dans l'App Store) ou en utilisant la carte Mercedes me Charge. Fourni par ChargePoint, l'écosystème Mercedes me Charge simplifie le processus de recherche, d'utilisation et de paiement de séances de recharge à partir d'une application pour téléphones intelligents et depuis le véhicule au moyen de MBUX.

Citation

« Mercedes-Benz Canada est ravie que les conducteurs de ses véhicules électriques puissent les recharger en toute facilité sur le réseau d'Hydro-Québec par l'intermédiaire de l'application et du tableau de bord Mercedes me connect. Cette nouvelle intégration au Circuit électrique va considérablement accroître l'accès des conducteurs de Mercedes-EQ aux bornes de recharge pour VE à travers le Québec et dans l'Est de l'Ontario, dont un nombre nettement plus élevé de bornes de recharge rapide en CC dans l'écosystème Mercedes me Charge. Nous nous attendons à ce que le Québec soit un marché vraiment important pour la gamme exceptionnelle de produits Mercedes-EQ, et nos clients au Québec et partout dans le pays peuvent être enthousiasmés par l'expérience de recharge propre, rapide, pratique et numériquement intégrée dont ils vont pouvoir profiter. J'aimerais remercier tous nos partenaires essentiels de recharge d'avoir rendu cela possible et célébrer ce moment de collaboration de l'industrie. »

- Eva Wiese, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 050 personnes dans 17 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 396 véhicules en 2020. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la septième année consécutive.

