/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'un soutien financier à l'Université du Québec à Chicoutimi/

QUÉBEC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, vous invitent à assister à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront l'attribution d'un soutien financier à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Date : Le 16 décembre 2021



Heure : 11 h



Lieu : Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Pour obtenir les coordonnées du lieu de l'intervention publique des ministres, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent, avant le jeudi 16 décembre, 10 h, à l'adresse medias@mern-mffp.gouv.qc.ca. L'information vous sera par la suite acheminée par courriel.

COVID-19 :

Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme semblable à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours.

Depuis le 1er septembre 2021, le passeport vaccinal est exigé pour toutes les activités publiques gouvernementales, et ce, pour l'ensemble des personnes qui sont sur les lieux de l'activité, quel que soit leur statut. Toute personne qui n'est pas pleinement vaccinée se verra refuser l'accès à l'activité. Le port du masque de procédure et le lavage des mains sont obligatoires. Si nécessaire, des masques seront fournis.

