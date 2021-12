ANNONCE MOËT HENNESSY





PARIS, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Philippe Schaus, Président-directeur général de Moët Hennessy, a le plaisir d'annoncer la nomination de Manuel Reman en tant que nouveau Président de la Maison Krug à compter du 1er avril 2022, à la suite de Maggie Henriquez qui a décidé de franchir une nouvelle étape professionnelle en dehors du Groupe. Manuel reportera à Philippe Schaus et sera membre de l'équipe de direction de Moët Hennessy.

Manuel succède à Maggie Henriquez qui, après vingt ans de succès au sein de Moët Hennessy, quittera ses fonctions à la fin du mois de mars 2022 en raison de son évolution de carrière. Maggie a rejoint Moët Hennessy en 2001 en tant que PDG de Bodegas Chandon et Terrazas de los Andes en Argentine avant d'être nommée présidente de la Maison Krug en France en 2009. Maggie, leader visionnaire, unanimement reconnue pour avoir élevé Krug au sommet des maisons de champagne de luxe, est tenue en très haute estime par toute la communauté gastronomique et oenologique.

"Je suis ravi d'accueillir Manuel dans son nouveau rôle de Président de la Maison Krug et je suis convaincu qu'avec son équipe, il saura poursuivre l'excellent travail accompli par Maggie Henriquez pour la Maison Krug. Je tiens à souligner l'immense réussite de Maggie tout au long d'une carrière exceptionnelle chez Moët Hennessy tant en France qu'en Argentine, et je lui souhaite le meilleur pour ses nouvelles aventures. Le charisme de son leadership continuera à inspirer nombre d'entre nous et nous poursuivrons les projets qu'elle a défendus, en particulier dans le domaine du développement durable ", a déclaré Philippe Schaus.

Manuel travaillera aux côtés de Maggie lors d'une période de passation qui s'effectuera durant le mois de mars en Champagne et à Paris. Une annonce concernant l'évolution des activités Support & Ressources de MHCS dirigées par Manuel aura lieu courant février.

Manuel a commencé sa carrière chez Boston Consulting Group en France en 2002 en tant que consultant en stratégie. Il a rejoint Moët Hennessy en 2005 en tant que Responsable des Projets Spéciaux pour la Maison Moët & Chandon, avant d'être nommé Directeur du Contrôle de Gestion en 2007 pour Moët Hennessy Champagne Services. Manuel a été Directeur de la Production de Moët & Chandon de 2012 à 2016, avant de s'installer en Espagne en septembre 2016 en tant que Directeur Général de Moët Hennessy Espagne où il a connu trois années de succès. Depuis 2019, Manuel est le Directeur Général de Moët Hennessy Champagne Services (MHCS).

Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter à Maggie et à Manuel nos meilleurs voeux de réussite pour l'avenir.

