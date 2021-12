AWS lance une Région en Indonésie





Amazon Web Services, Inc., une société Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd'hui le lancement de la Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta). Dès aujourd'hui, les développeurs, les startups, les entrepreneurs et les entreprises, ainsi que les organisations gouvernementales, éducatives et à but non lucratif, peuvent exécuter leurs applications et servir leurs utilisateurs finaux à partir de centres de données situés en Indonésie qui exploitent des technologies AWS avancées pour stimuler l'innovation. AWS a également publié une étude d'impact économique (EIE) estimant que les dépenses de la société pour la construction et l'exploitation de la nouvelle Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta) créeront 24 700 emplois direct et indirects grâce à un investissement planifié estimé de 5 milliards USD (71 billions IDR) dans l'économie locale. La Région ajoutera également environ 10,9 milliards USD (155 billions IDR) au produit intérieur brut (PIB) de l'Indonésie au cours des 15 prochaines années. Pour en savoir plus sur l'infrastructure mondiale d'AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

« Le cloud fournit aux organisations de tous types et de toutes tailles ?des entreprises aux établissements d'enseignement en passant par les agences gouvernementales ? des occasions de transformer leurs opérations et de réinventer des expériences pour leurs clients et leurs utilisateurs finaux », a déclaré Prasad Kalyanaraman, vice-président en charge des services d'infrastructure chez AWS. « AWS se réjouit d'annoncer sa nouvelle Région en Asie-Pacifique et d'aider les institutions, startups innovantes et grandes entreprises internationales indonésiennes à fournir des applications en nuage pour propulser le développement économique dans le pays. Les organisations représentant toutes les industries de l'Indonésie peuvent désormais tirer parti de la Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta) pour réduire leurs coûts, augmenter leur agilité, et stimuler l'innovation. »

« L'infrastructure du principal fournisseur cloud mondial joue un rôle critique en accélérant notre économie numérique », a ajouté Perry Warjiyo, gouverneur de Bank Indonesia, la banque centrale du pays. « Nous nous attendons à ce que la technologie cloud d'AWS nous aide à réaliser notre vision et nos objectifs décrits dans le blueprint Systèmes de paiement d'Indonésie 2045, en numérisant entièrement les systèmes de paiement du pays et en intégrant une multitude de parties prenantes et d'activités économiques sous les principes directeurs de la protection de la sécurité et des données. »

Avec le lancement de la Région Asie-Pacifique (Jakarta), AWS compte 84 Zones de disponibilité dans 26 zones géographiques à l'échelle mondiale, et a annoncé ses plans de lancement de 24 autres Zones de disponibilité et huit autres Régions AWS en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis. Les Régions AWS sont composées de Zones de disponibilité qui placent l'infrastructure dans des emplacements géographiques séparés et distincts. Les Zones de disponibilité sont situées assez loin les unes des autres, de manière à soutenir la continuité des activités, tout en étant assez proches pour fournir une latence faible aux applications à grande disponibilité qui utilisent plusieurs Zones de disponibilité. Chaque Zone de disponibilité comporte une alimentation, un refroidissement et une sécurité physique indépendants, tout en étant connectée via des réseaux redondants à ultra faible latence. Les clients d'AWS focalisés sur la disponibilité élevée peuvent concevoir leurs applications de façon à ce qu'elles fonctionnent dans de multiples Zones de disponibilité, afin d'atteindre une tolérance aux pannes encore plus faible. Le lancement de la Région AWS en Indonésie offre aux clients une latence encore plus faible dans tout le pays et prend en charge les applications de reprise après sinistre pour la continuité des opérations.

AWS prévoit d'investir 5 milliards USD (71 billions IDR) en Indonésie au cours des 15 prochaines années via la nouvelle Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta), ce qui inclura des dépenses en capital pour la construction de centres de données, des dépenses opérationnelles liées aux coûts permanents des services publics et des installations, et des achats de biens et de services auprès d'entreprises régionales. On estime également que l'investissement soutiendra 24 700 emplois directs et indirects en moyenne chaque année pendant cette période. Ces emplois feront partie de la chaîne d'approvisionnement AWS en Indonésie, avec la construction, la maintenance des installations, l'ingénierie, les télécommunications, et les emplois dans l'économie indonésienne au sens large. On estime également que la construction et l'exploitation de l'infrastructure AWS en Indonésie ajouteront plus de 10 milliards USD (155 billions IDR) au PIB de l'Indonésie au cours des 15 prochaines années.

Les clients et partenaires d'AWS saluent l'annonce de la nouvelle Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta)

Les clients d'Indonésie rejoignent des millions de clients actifs qui utilisent AWS chaque mois dans plus de 190 pays du monde pour accélérer l'innovation, augmenter l'agilité, et générer des économies de coûts. Les organisations de toute l'Indonésie qui ont transféré leurs charges de travail critiques dans le cloud sont Adskom, Amartha, Anter Aja, ASEAN Foundation, Bhinekka, Bizzy, Bridestory, Bank Commonwealth Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Elevenia, FinAccel, Happyfresh, Haldin, Hara Token, Halodoc, Jawa Pos, Kumparan, Kompas, Lion Air, MNC Group, Mamikos, Optik Melawai, Optik Seis, Sayurbox, Sekolah.mu, Shipper, SiCepat, Simak Online, Sociolla, The Body Shop, Tokopedia, Traveloka, et XL Axiata.

Le MNC Group, un conglomérat multinational indonésien actif dans les secteurs des médias, des services financiers, du divertissement, de l'hôtellerie, du cybercommerce, ainsi que d'autres entreprises numériques, a sélectionné AWS en tant que fournisseur cloud préféré pour accélérer sa transformation numérique et améliorer son expérience client. « Les capacités AWS Cloud propulsent la performance de MNC Portal Indonesia en fournissant une expérience inégalée à ses spectateurs. Nous avons transformé notre entreprise de médias avec AWS et nous envisageons maintenant de répéter ce succès avec notre activité de services financiers numériques », a confié Yudi Hamka, directeur de la technologie du MNC Group. « Nous sommes impatients d'utiliser les capacités AWS avancées telles que l'analytique et l'apprentissage machine pour mieux comprendre nos clients, prédire leurs tendances et leurs préférences futures, et résoudre leurs défis financiers de façon plus significative. La Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta) jouera un rôle déterminant dans la réalisation de cet objectif en fournissant les plus hauts niveaux de sécurité à une latence réduite, ce qui est d'une importance primordiale pour les secteurs des services financiers. »

PT Pos Indonesia (Persero), fournisseur des services postaux du pays, collabore avec AWS dans son parcours vers la numérisation. « La Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta) nous aidera à aligner et transformer numériquement nos priorités commerciales et sociales afin de fournir des services publics plus efficaces pour le bénéfice de tous les indonésiens, » a déclaré le Dr Faizal Rochmad Djoemadi, PDG de PT Pos Indonesia (Persero). « La numérisation et l'automatisation des processus traditionnels, ainsi que l'expansion des activités facilitée par les applications numériques, joueront un énorme rôle dans la stratégie future de PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia (Persero) compte transférer ses charges de travail de base et critiques, y compris un transfert d'argent numérique à AWS dans la Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta). »

Ruparupa.com est l'un des plus grands sites d'achat en ligne d'Indonésie avec plus de 700 000 clients dans le pays. Le site combine des expériences d'achat en ligne et conventionnelles avec un service de récupération en magasin (Store Pick Up Service, STOPS), permettant aux clients de faire des achats en ligne et de récupérer des commandes dans des magasins sélectionnés à travers l'Indonésie. « Notre plateforme de cybercommerce augmente rapidement car la pandémie de COVID-19 a encouragé davantage de clients à faire des achats en ligne, et, grâce à l'évolutivité d'AWS, nous pouvons facilement gérer cette demande croissante », a déclaré Ronny Winoto, directeur technique de Ruparupa.com. « Nous exploitons déjà la majorité de notre infrastructure sur le principal cloud au monde et, en tirant parti de la Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta), nous pouvons améliorer encore plus l'expérience de nos clients avec des services de cybercommerce innovants. »

Halodoc, une startup santé-tech basée à Jakarta fonctionnant sur AWS, soutient les initiatives nationales de vaccination contre la COVID-19, de test et de télémédecine. « COVID-19 a poussé beaucoup de personnes à chercher des services de soins de santé alternatifs accessibles à distance. Lorsque notre trafic a augmenté de manière significative au début de la pandémie, nous étions convaincus de pouvoir relever les défis grâce à la solide équipe élargie qui comprend AWS. Actuellement, nous explorons également d'autres technologies AWS telles que l'apprentissage machine afin d'optimiser l'expérience de l'utilisateur lorsqu'il utilise notre application », a ajouté Alfonsius Timboel, directeur produit chez Halodoc. « La disponibilité de la région AWS Asie-Pacifique (Jakarta) nous aide à remplir notre mission, qui est de rendre des soins de santé de qualité accessibles à tous grâce à notre réseau de 20 000 médecins agréés, 2000 hôpitaux/cliniques/laboratoires, et 4000 pharmacies agréées, répartis à travers des centaines de villes d'Indonésie et connectés par notre plateforme numérique qui utilise la technologie fiable d'AWS. »

Tokopedia, une société de technologie indonésienne et une place de marché en ligne majeure avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois et 11 millions de partenaires commerciaux, confie ses charges de travail critiques à AWS. « L'Indonésie constate une forte hausse de l'adoption du numérique et une croissance accélérée du cybercommerce. Les services cloud, tels qu'AWS, réduisent le fardeau de la gestion des infrastructures et nous permettent de nous concentrer sur les besoins de nos clients. La Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta) nous permettra de continuer à nous concentrer sur le développement et le renforcement de nos capacités commerciales tout en utilisant la meilleure technologie en termes d'infrastructure informatique et technologique de base pour répondre aux besoins de notre entreprise et de nos clients », a ajouté Herman Widjaja, directeur de la technologie chez Tokopedia.

L'AWS Partner Network (APN) comprend des dizaines de milliers d'éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et d'intégrateurs de systèmes (SI) partout dans le monde. Les Partenaires AWS développent des solutions et des services innovants sur AWS, et le réseau APN fournit aux clients une assistance commerciale, technique, marketing et de mise sur le marché. Les SI, partenaires de conseil et ISV d'AWS aident les clients des entreprises et du secteur public à migrer vers AWS, à déployer des applications critiques, et à fournir une gamme complète de services de surveillance, d'automatisation et de gestion, pour les environnements cloud des clients. Parmi les Partenaires AWS en Indonésie, citons Metrodata, PT Berca Hardayaperkasa, PT Innovation Cloud Services (ICS Compute), Salesforce, et bien d'autres. Pour obtenir la liste complète des Partenaires AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com/partners.

PT Innovation Cloud Services (ICS Compute) est une société de conseil en informatique cloud et d'intégration de systèmes. « AWS nous fournit un Well-Architected Framework pour optimiser le temps, les coûts et la qualité des services que nous fournissons. Par conséquent, la valeur de nos ventes a augmenté 19 fois depuis que nous avons créé la société », a déclaré Budhi Wibawa, fondateur et PDG d'ICS Compute. « Avec la nouvelle Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta), nous sommes impatients d'aider nos clients à dimensionner leur innovation et accélérer leur croissance. Le lancement de la Région améliore encore la sécurité, l'évolutivité, la flexibilité et la fiabilité que nous offrons à nos plus de 115 entreprises clientes, y compris getplus et l'application mobile de porte-monnaie électronique LinkAja!. Les investissements continus d'AWS dans l'innovation et l'infrastructure nous permettront également de développer nos activités et de contribuer à la croissance de la communauté technologique de l'Indonésie en recrutant et en formant davantage de professionnels du cloud pour continuer de soutenir la main-d'oeuvre locale. »

La plateforme mondiale de gestion de la relation client (CRM) de premier plan, Salesforce, compte accélérer la transformation numérique de sa clientèle indonésienne avec la nouvelle Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta). « Nous sommes ravis de combiner les services cloud d'AWS avec notre plateforme réputée Hyperforce pour donner aux sociétés indonésiennes, des startups aux entreprises, les moyens de vendre, de fournir des services, de commercialiser et de faire du commerce », a déclaré Sujith Abraham, vice-président directeur et directeur général, ASEAN chez Salesforce. « Les investissements continus d'AWS dans de nouvelles Régions d'infrastructure commercialisent notre plateforme Hyperforce sur des marchés comme Jakarta qui sont neufs pour nous, ce qui permet aux clients de déployer des applications et des services Salesforce à partir de n'importe où avec l'échelle et l'agilité de l'AWS Cloud. »

Investissements d'AWS en Indonésie

La nouvelle Région AWS Asie-Pacifique (Jakarta) est la toute dernière dans les investissements continus d'AWS en Indonésie. En 2018, AWS a ouvert un bureau à Jakarta pour soutenir sa une clientèle en pleine expansion dans tout le pays, avec de nouveaux emplois, y compris des experts techniques, des architectes de solutions, des gestionnaires de comptes techniques (GCT), des gestionnaires de partenaires, des ingénieurs systèmes et des prestataires de services professionnels. En avril 2020, AWS a lancé AWS Outposts, qui offre aux clients et aux partenaires indonésiens un accès à la même infrastructure AWS et aux mêmes services, interfaces de programmation d'application (API), et outils AWS dans quasiment n'importe quel centre de données, espace de colocation ou installation sur site pour une expérience hybride vraiment cohérente. Aujourd'hui, AWS Outposts permet aux clients et partenaires d'exécuter des services AWS clés dans leurs propres centres de données, tout en se connectant à une gamme étendue de services dans l'AWS Global Infrastructure. En mars 2021, AWS a lancé son premier site de périphérie Amazon CloudFront en Indonésie, offrant aux clients indonésiens une latence jusqu'à 30 % plus faible. Amazon CloudFront est un réseau de diffusion de contenu (Content Delivery Network, CDN) hautement sécurisé et programmable qui accélère la fourniture de données, de vidéos, d'applications et d'API, pour les utilisateurs du monde entier, avec une faible latence et des vitesses de transfert élevées.

En 2019, la société AWS s'est engagée à donner à des centaines de milliers d'Indonésiens de tous horizons les moyens de maîtriser le cloud d'ici 2025 à l'appui de l'initiative nationale « Liberté d'apprendre » (Merdeka Belajar). À ce jour, 200 000 indonésiens ont été formés aux compétences cloud en collaboration avec le gouvernement indonésien et d'autres agences, y compris des établissements d'enseignement et des Partenaires AWS. Le programme investit dans des initiatives visant à aider la main d'oeuvre indonésienne à se préparer pour les emplois axés sur la technologie bien rémunérés et convoités du futur.

AWS reste également fortement engagée à soutenir les startups et les entreprises en Indonésie. Depuis 2017, AWS a aidé plus de 1700 startups indonésiennes à bâtir et développer leur entreprise sur AWS. Au cours des cinq prochaines années, AWS compte atteindre plus d'un million de bénéficiaires en Indonésie via ses initiatives de responsabilité sociale d'entreprise sous l'égide d'AWS InCommunities, qui incluent des initiatives d'éducation en science, technologie, ingénierie, arts, et mathématiques (STEAM), développement de la main d'oeuvre technologique locale, développement communautaire, et environnement.

À propos d'Amazon Web Services

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS développe constamment ses services afin de soutenir la quasi-totalité des charges de travail dans le cloud, et offre désormais plus de 200 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des Objets (IdO), le mobile, la sécurité, l'hybride, la réalité virtuelle et la réalité augmentée (RV et RA), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d'applications depuis 84 Zones de Disponibilité dans 26 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 24 Zones de Disponibilité supplémentaires et huit autres Régions AWS en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis. Des millions de clients, notamment des startups en pleine croissance, de très grandes entreprises, et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance à AWS pour optimiser leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l'invention, un engagement envers l'excellence opérationnelle et une vision à long terme. Amazon s'efforce de devenir l'Entreprise la plus axée sur les clients, de la planète, le Meilleur employeur de la planète, et le Lieu de travail le plus sûr de la planète. Les avis des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios, et The Climate Pledge (l'Engagement Climat) sont quelques-unes des innovations d'Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

