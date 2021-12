Près d'un quart des Canadiens affirment que leur vie professionnelle s'est détériorée pendant la pandémie





Solutions Mieux-être LifeWorks, important fournisseur de solutions numériques et en personne de mieux-être global, a publié aujourd'hui son rapport mensuel de l'Indice de santé mentaleMC, révélant pour un vingtième mois consécutif un score de santé mentale négatif au pays.

Résultats marquants :

Le score de santé mentale global s'établit à -10,0 comparativement au score de référence antérieur à la pandémie, une légère amélioration par rapport au mois précédent.

Près d'un quart des Canadiens (23 pour cent) affirment que leur vie professionnelle s'est détériorée par rapport à ce qu'elle était avant la pandémie. Les membres de ce groupe obtiennent un score de santé mentale plus de 11 points inférieur à la moyenne nationale.

Les Canadiens travaillant exclusivement en présence physique déclarent que leur vie professionnelle s'est considérablement dégradée, ce qui a des répercussions sur leur santé mentale.

Vingt-trois pour cent des Canadiens travaillant exclusivement en présence physique affirment que leur vie professionnelle s'est détériorée par rapport à ce qu'elle était avant la pandémie. Les membres de ce groupe obtiennent un score de santé mentale de -21,1, plus de 11 points inférieur à la moyenne nationale.

Les participants en télétravail sont trois fois plus enclins que ceux qui travaillent à leur lieu de travail à signaler une amélioration de leur vie professionnelle.

Les participants qui partagent leur temps entre la maison et le lieu de travail sont près de deux fois plus susceptibles d'affirmer que leur vie professionnelle s'est améliorée, comparativement aux participants qui travaillent exclusivement à leur lieu de travail.

Commentaires de Stephen Liptrap, président et chef de la direction

« La frontière entre la vie professionnelle et la vie privée est de plus en plus mince, quel que soit l'environnement de travail des employés. Comme le travail occupe une part importante de la vie des Canadiens, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'environnement et des relations de travail pour le mieux-être d'une personne. Il est également important de se rappeler que cette période de l'année est déjà difficile pour beaucoup de gens. C'est souvent en cette période que les besoins en matière de counseling, de consultation financière et d'autres services du programme d'aide aux employés montent en flèche. »

Malgré une adoption plus généralisée d'un soutien en santé mentale numérique ou par vidéo, près de la moitié des Canadiens désirent obtenir du soutien en personne.

Trente-sept pour cent des travailleurs canadiens indiquent une préférence pour le soutien en santé mentale en personne.

Par ailleurs, 12 pour cent des personnes interrogées indiquent une préférence pour une combinaison de soutien en personne et numérique.

Le quart des participants au sondage n'ont pas de préférence quant à la manière dont elles accèdent au soutien.

Les vingt-six pour cent qui restent indiquent une préférence pour un service par vidéo, numérique, téléphonique ou autre.

Commentaires de Paula Allen, directrice mondiale et première vice-présidente, Recherche et mieux-être global

« Il est essentiel de pouvoir choisir le mode de prestation de service de soutien en santé mentale. Bien que le soutien par vidéoconférence et numérique soit très efficace et qu'il permet de rejoindre un groupe plus large, nous ne pouvons pas négliger la valeur du soutien en personne. Garantir que le service convient bien à la personne est un facteur important pour obtenir les meilleurs résultats. »

Le rapport complet de l'Indice de santé mentaleMC de Solutions Mieux-être LifeWorks pour le Canada se trouve ici. Ce mois-ci, le rapport comprend des données supplémentaires sur les effets de la pandémie sur la vie personnelle, l'utilisation des services de santé mentale financés par l'employeur, et plus encore.

À propos de l'Indice de santé mentaleMC

L'enquête mensuelle de Solutions Mieux-être LifeWorks a été menée en ligne entre le 9 et le 22 novembre 2021 auprès de 3 000 répondants au Canada, en anglais et en français. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l'échantillon est représentative de cette population. Le rapport de l'Indice de santé mentaleMC est publié une fois par mois depuis le mois d'avril 2020, et compare les scores obtenus aux données de référence recueillies en 2017, 2018 et 2019.

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solution Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

ID-CORP, ID-MH, ID-CAD

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 03:35 et diffusé par :