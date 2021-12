happytal va proposer jusqu'à fin février des services postaux dans 17 hôpitaux de France, pour les patients et le personnel hospitalier





À l'approche des fêtes de fin d'année, happytal, spécialiste de l'accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux dans l'amélioration de l'expérience patient et résident va proposer des produits et services de La Poste dans ses conciergeries pour contribuer à lutter contre l'isolement des patients et du personnel hospitalier dans les hôpitaux. L'expérimentation va concerner 17 hôpitaux publics de France jusqu'à fin février 2022.

Alors que l'hospitalisation est une épreuve pour la très grande majorité des patients, s'ajoute bien souvent l'éloignement des proches qui vient nourrir un sentiment d'isolement. Malheureusement, il n'était jusqu'à présent pas possible pour les patients hospitalisés de recevoir des colis, du courrier ou des cartes de voeux durant leur séjour à l'hôpital. Afin de lutter contre la solitude des patients et faciliter la vie du personnel hospitalier, happytal et La Poste lancent une expérimentation qui vise à recréer du lien, besoin particulièrement prégnant en cette période de fêtes de fin d'année.

Ainsi, La Poste assurera la livraison des cartes de voeux et des colis aux portes de l'hôpital et les équipes de conciergerie happytal s'occuperont de les distribuer aux patients et au personnel de santé. De leur côté, les patients et le personnel de santé pourront déposer des colis ou cartes de voeux auprès de la conciergerie happytal afin de les envoyer à leurs proches. Ils auront également la possibilité d'acheter auprès des concierges les timbres, cartes de voeux, enveloppes ou colis préaffranchis nécessaires à leurs envois.

Ce programme pilote déployé depuis le 6 décembre 2021 dans 17 hôpitaux publics répartis sur toute la Francei a vocation à se poursuivre au-delà de la période des fêtes de fin d'année, jusqu'à fin février 2022. Une évaluation des résultats sera réalisée en mars 2022. Il illustre la volonté de La Poste d'apporter ses solutions d'échanges et de lien pour répondre aux besoins des personnels hospitaliers et des patients, spécialement durant cette période de crise sanitaire. La Poste devient un acteur de la transformation du système de santé, aux côtés des professionnels de santé et des acteurs de proximité de l'hôpital et de la ville. Pour happytal, ce partenariat permet d'étendre la gamme des services proposés par les concierges de l'entreprise présents dans ces 17 hôpitaux au bénéfice des patients et du personnel hospitalier.

Pour happytal, « Cette collaboration avec La Poste est en parfaite adéquation avec la mission d'happytal : être le partenaire privilégié des établissements de santé et des soignants, pour permettre aux patients de passer le séjour le plus agréable possible et améliorer le quotidien des personnels. Nous sommes très heureux qu'un acteur national comme La Poste nous fasse confiance pour la mener à bien et nous permettre de faire vivre la magie de Noël, auprès des patients malheureusement isolés mais aussi des personnels de santé, qui pourront avoir la vie facilitée pour recevoir leur colis directement sur leur lieu de travail » a déclaré Romain Revellat, Président et co-fondateur.

De son côté Philippe Dorge, DGA du groupe La Poste en charge de la branche Services-Courrier-Colis, déclare : « Désormais à Corbeil-Essonnes et dans 16 autres hôpitaux de France, les facteurs assureront, pour au moins 3 mois, la livraison du courrier et des colis aux portes de l'hôpital que les équipes de notre partenaire happytal distribueront en chambre auprès des patients. A quelques jours des fêtes de fin d'année, en distribuant cartes de voeux et colis, nous entendons rapprocher les patients de leur famille et de leurs proches. C'est au coeur de la mission des postières et des postiers, celle de relier les uns aux autres ».

À propos d'happytal

Fondée en 2013, happytal est une entreprise française leader dans la e-santé. Elle accompagne plus de 400 établissements de santé, cliniques et EHPAD dans leur stratégie d'innovation, en répondant à trois objectifs : digitaliser le parcours et améliorer l'expérience des patients, contribuer au bien-être des personnes dépendantes et améliorer la qualité de vie au travail des personnels.

happytal, grâce à des solutions logicielles SaaS de « e-parcours patient », permet aux patients de faire leur préadmission ou leur demande de chambre individuelle en ligne et aux établissements, d'automatiser les demandes de prise en charge par les organismes complémentaires. happytal a également développé des solutions servicielles afin que les patients, les personnes dépendantes et les personnels de santé aient accès à plus de produits, de services, d'animations et de sorties. Ces derniers sont accessibles grâce à 300 concierges dans toute la France, et à des marketplaces, coordonnant les services disponibles par plus de 1 000 partenaires nationaux et locaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://pro.happytal.com/

À propos du Groupe La Poste

La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l'État. Le groupe La Poste est organisé en quatre branches : Grand Public et Numérique, Services Courrier-Colis, GeoPost et La Banque Postale qui constitue avec CNP Assurances un grand bancassureur européen. Neutre en carbone depuis 2012, La Poste distribue 17,9 milliards d'objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. Attachée à une présence forte en territoires, La Poste propose 32 000 points d'accès à au moins un service postal : bureaux de poste, agences postales communales, relais poste commerçants, relais PickUp, carrés pros, consignes ou encore drive. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 31,2 milliards d'euros, dont 40% à l'international, et emploie près de 249 000 collaborateurs. Groupe multi-activités international, La Poste est présente dans 48 pays sur 4 continents. Avec son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », le groupe La Poste se fixe l'ambition de devenir la première plateforme européenne du lien et des échanges, humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients, particuliers et entreprises, et de la société tout entière.

i Hôtel Dieu de Nantes (44), Maternité du CHU de Nantes (44), CH Laennec de St Herblain (44), CH de Tourcoing (59), CH de Fontenay le Comte (85), CH Sud Francilien de Corbeil-Essonnes (91), CH de Rochefort (17), CH de Saintonge à Saintes (17), CH de St Jean d'Angely (17), CH d'Aix-en-Provence (13), CH de Cannes (06), CHU de Nîmes (30), CHU Nice Cimiez (06), CHR Archet 2 à Nice (06), Hôpital Pasteur 2 à Nice (06), CH de Gonesse (95), CH André Grégoire de Montreuil (93).

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 03:05 et diffusé par :