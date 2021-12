Debiopharm Explore Le Potentiel De Son Puissant Inhibiteur De WEE1 Hautement Sélectif Debio 0123 Dans Une Étude De Phase 1 Contre Le Cancer





Une étude de recherche de dose en monothérapie lancée pour évaluer la tolérabilité et l'activité antitumorale préliminaire de Debio 0123 dans le traitement des tumeurs solides au stade avancées

LAUSANNE, Suisse, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique suisse, a annoncé, aujourd'hui, le premier patient traité dans le cadre de la nouvelle étude ouverte de phase I, évaluant Debio 0123, puissant inhibiteur, oral, hautement sélectif de WEE1, en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides au stade avancé (NCT05109975). Faisant partie d'une nouvelle classe émergente de médicaments ciblant la voie de réponse aux dommages à l'ADN (DDR), la capacité antitumorale du composé a été évaluée lors de plusieurs essais précliniques, ainsi que d'étude de phase I en cours, en association avec une chimiothérapie à base de carboplatine. L'objectif principal de ce nouvel essai clinique est d'identifier la dose maximale tolérée et/ou la dose recommandée pour la phase II chez les adultes atteints de tumeurs solides avancées, ayant récidivé ou progressé à la suite d'un traitement antérieur et/ou pour lesquelles on ne dispose d'aucun traitement standard au bénéfice avéré.

Le développement du programme Debio 0123 s'inscrit dans la compréhension croissante de la réponse aux dommages à l'ADN des cellules cancéreuses. La recherche révèle que la survie des cellules cancéreuses repose à certains moments pour permettre la réparation de l'ADN endommagé afin que les cellules tumorales continuent à se diviser et à croître. WEE1 est une enzyme impliquée dans ces « phases de réparation de l'ADN?» qui contribuent à la progression du cancer. L'inhibition de WEE1 compromet les points de contrôle du cycle cellulaire, incitant ainsi les cellules cancéreuses à commencer leur réplication prématurément, ou avant la réparation des dommages préjudiciables à l'ADN, conduisant finalement à la mort cellulaire. Par ailleurs, les inhibiteurs de WEE1 sont suspectés de cibler sélectivement les cellules tumorales, induisant ainsi une létalité synthétique sans affecter la survie des cellules normales. Le statut potentiel de meilleur de sa catégorie de Debio 0123 repose sur son inhibition hautement sélective de WEE1.

«?Nous sommes curieux d'en apprendre plus sur les avantages cliniques que l'inhibition de WEE1 au travers de Debio 0123 en monothérapie pourrait offrir aux patients atteints de cancer. Nous pensons que cette nouvelle modalité permet d'exploiter efficacement l'instabilité génomique et le dysfonctionnement du processus de réparation de l'ADN dans les cellules cancéreuses, dans l'espoir de finalement stopper la progression tumorale et améliorer la survie des patients?» Dr Esteban Rodrigo Imedio, Directeur médical principal, Recherche et développement en oncologie, Debiopharm. «?Debio 0123 étant hautement sélectif contre WEE1, à terme, les recherches cliniques en cours pourraient confirmer son statut potentiel de meilleur de sa catégorie.?»

Initialement découverte par Almac Discovery, avant d'être pris en licence par Debiopharm en 2017, l'évaluation de Debio 0123 en monothérapie pourrait aider à mieux caractériser en clinique le profil de tolérabilité et d'efficacité du composé et à définir la dose pour une éventuelle étude clinique de phase II. La recherche préclinique suggère une activité potentielle pour les patients atteints de cancer, en particulier en association avec des agents qui endommagent l'ADN tels que la chimiothérapie et la radiothérapie. Les inhibiteurs de WEE1 sont des candidats médicaments prometteurs, puisqu'ils inhibent le, offrant ainsi la possibilité d'améliorer l'efficacité de ces agents anticancéreux qui font souvent partie de divers cancers. Debiopharm prévoit de faire progresser le programme clinique, tout en négociant simultanément des partenariats potentiels, comme lors de la prochaine conférence JP Morgan 2022, avec de grandes sociétés pharmaceutiques, en vue d'une éventuelle commercialisation.

Dr. Stephen Barr, Managing Director & President, Almac Discovery commented, « Depuis la découverte de notre inhibiteur hautement sélectif de WEE1, aujourd'hui appelé Debio 0123, nous attendions vers cette étude de mieux comprendre son potentiel thérapeutique pour les patients atteints de cancer à travers le monde. Nous sommes ravis qu'en plus de l'étude clinique de combinaison en cours, Debio 0123 soit également évalué en monothérapie dans le traitement des tumeurs solides avancées. Nous sommes intrigués d'observer l'avancement de cette recherche clinique. »

À propos de Debio 0123

Debio 0123 est un inhibiteur de la kinase WEE1, un régulateur clé des points de contrôle des phases G2/M et S du cycle cellulaire, activé en réponse aux dommages à l'ADN, et permettant aux cellules de réparer leur ADN avant de reprendre leur prolifération. L'inhibition de WEE1 ? en particulier en association avec des agents endommageant l'ADN ? induit une surcharge de cassures des brins d'ADN. Avec l'abrogation concomitante d'autres points de contrôle tels que G1, le composé pousse les cellules cancéreuses à proliférer sans réparation de l'ADN, favorisant la catastrophe mitotique et induisant ainsi leur apoptose.

À propos de Almac Discovery

Almac Discovery est une société de biotechnologie innovante axée sur la recherche et dédiée à la découverte et au développement de produits innovants dans une gamme de domaines thérapeutiques, notamment les neurosciences, la fonte musculaire, l'oncologie et l'inflammation. Almac Discovery se concentre sur la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques jusqu'au stade préclinique, cherchant ensuite à licencier ses programmes à un partenaire pharmaceutique qui poursuivra le développement. Veuillez découvrir plus à : www.almacgroup.com/discovery

Debiopharm : son engagement en oncologie

Debiopharm a pour objectif de développer des thérapies innovantes qui ciblent des besoins non satisfaits en oncologie. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l'accès aux patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérabilité et leur efficacité puis s'associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les médicaments et les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.

