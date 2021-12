Menarini Silicon Biosystems annonce sa nouvelle application DEPArraytm PLUS permettant d'identifier des mutations dans des échantillons de tissus FFPE à faible cellularité tumorale





Les biopsies tissulaires ayant une teneur en cellules tumorales trop basse pour des méthodes de test classiques peuvent aujourd'hui être sauvées grâce à la technologie* DEPArray de MSB, qui permet de récupérer avec succès de faibles quantités de cellules tumorales de ces échantillons difficiles. La nouvelle application FFPE Rescue* offrira aux laboratoires médicaux un flux de travail validé pour identifier des mutations pouvant être potentiellement ciblées dans un plus grand nombre d'échantillons de biopsies FFPE.

BOLOGNE, Italie, et HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvanie, le 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems (MSB), pionnier des technologies unicellulaires, a annoncé ce jour sa nouvelle application DEPArray FFPE Rescue, permettant un test moléculaire sur des échantillons FFPE (fixés au formol et inclus en paraffine) ayant une faible teneur en cellules tumorales. Grâce aux capacités de tri de la technologie DEPArray PLUS* commercialisée récemment, il est possible d'isoler un nombre suffisant de cellules tumorales pour générer des données moléculaires pertinentes, même à partir de tissus FFPE qui avaient été préalablement écartés des processus de séquençage nouvelle génération (NGS) classiques. Ainsi, le flux de travail de DEPArray PLUS peut réduire les taux d'échec des analyses moléculaires FFPE et fournir aux chercheurs cliniques des informations inestimables relatives aux mutations actionnables, permettant potentiellement un meilleur recrutement pour les essais cliniques et l'accès d'un plus grand nombre de patients à de nouvelles thérapies ciblées.

La fixation au formol et l'inclusion en paraffine restent l'étalon d'or des méthodes de conservation des tissus humains pour le diagnostic moléculaire. Le NGS d'un tissu FFPE revêt une importance croissante pour l'identification de mutations ciblables et a largement amélioré la capacité des médecins à optimiser les stratégies de traitement.

Toutefois, tous les échantillons FFPE ne sont pas adaptés à des analyses moléculaires. Le taux d'échec d'un test moléculaire effectué sur des tissus FFPE se situe aux environs de 5 à 15 %, la principale raison étant la faible teneur en cellules tumorales. La capacité précise du tri numérique de DEPArray PLUS permet l'isolement de petits ensembles de quelques centaines de cellules tumorales uniquement, qui sont adaptés pour la préparation et le séquençage de banques par NGS.

Selon le Docteur Javier Hernández Losa, Directeur du Laboratoire de Biologie Moléculaire au sein du Département Pathologie de l'Hôpital Universitaire de Vall d'Hebron à Barcelone, Espagne, « la plateforme DEPArray permet de réaliser des analyses génétiques sans ambiguïté sur des échantillons FFPE après échec de la procédure NGS classique et permet également d'identifier des mutations potentiellement ciblables ». MSB et l'Hôpital Universitaire de Vall d'Hebron se sont dernièrement engagés dans une recherche collaborative pour élargir les types d'échantillons complexes qui peuvent être analysés par DEPArray, tels que des échantillons cytologiques. Le laboratoire médical de l'Hôpital Universitaire de Vall d'Hebron réalise des tests moléculaires pour de nombreux hôpitaux à travers toute la Catalogne. Il s'est fixé l'objectif d'établir un service de test NGS couvrant la région pour fournir des informations qui aideront les médecins à améliorer à la fois leur prise de décision ainsi que les soins aux patients.

Le Professeur Lorenzo Leoncini, MD, Chef du Département de Biotechnologie Médicale et Directeur de la Division Anatomie Pathologique de l'Université de Sienne, Italie, ajoute que : « la technologie DEPArray a aidé à sauver des échantillons tissulaires avec une teneur en cellules tumorales inférieure à 5 % pour générer des données fiables sur des mutations cancéreuses. Nous prévoyons maintenant d'utiliser cette technologie dans différents nouveaux projets de recherche. Nous allons par exemple utiliser DEPArray pour étudier les cellules tumorales dans des biopsies tissulaires classiques de la maladie d'Hodgkin, pour laquelle l'isolement de ces cellules rares constitue un véritable défi, car elles ne représentent qu'un très faible pourcentage par rapport aux cellules normales ».

Nous sommes ravis de proposer notre technologie pour l'analyse des biopsies FFPE ayant une faible cellularité tumorale, » a déclaré Fabio Piazzalunga, Président et CEO de MSB. « Notre plateforme DEPArray peut aider les laboratoires médicaux à réduire le travail considérable généré par les biopsies FFPE qui ne peuvent pas être soumises à une analyse moléculaire et aider les entreprises pharmaceutiques impliquées dans les essais cliniques à accélérer leur recrutement de patients.

À propos de Menarini Silicon Biosystems (MSB)

Menarini Silicon Biosystems propose des technologies et des solutions innovantes pour cellules rares qui donnent aux chercheurs l'accès à une résolution inégalée dans l'étude des cellules et leur caractérisation moléculaire. La technologie DEPArraytm, propriétaire de la compagnie, permet de trier délicatement les cellules uniques rares d'échantillons hétérogènes, y compris de tissus FFPE à faible cellularité.

Menarini Silicon Biosystems, basé à Bologne, en Italie, et à Huntingdon Valley, Pennsylvanie, aux USA, est une filiale à cent pour cent du Groupe Menarini, une multinationale pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique ayant son siège social à Florence, en Italie, et comptant plus de 17 000 employés dans 140 pays.

* Destiné uniquement à des fins de recherche. Ne pas utiliser pour des procédures diagnostiques.

TRADUCTION : EN CAS DE CONFLIT, C'EST LA VERSION ANGLAISE QUI S'APPLIQUE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1362208/Menarini_Logo.jpg

Linda PAVY ? lipavy@pavyconsulting.com

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 02:30 et diffusé par :