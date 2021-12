Oilon : leader industriel des systèmes CVC, choisit la technologie écologique des pompes à chaleur développée en Finlande





Oilon, entreprise finlandaise de technologies énergétiques et environnementales, a signé un Accord de collaboration avec Trane®, un des leaders mondiaux de solutions et de services de confort intérieur et marque de Trane Technologies.

Dans le cadre de cet Accord, Trane proposera au marché européen les pompes à chaleur Trane Exergy Series conçues et fabriquées en collaboration avec Oilon. Les unités Exergy Series fournissent une capacité de chauffage allant jusqu'à 120 degrés Celsius et peuvent remplacer les chaudières à mazout et à gaz pour les applications liées aux processus industriels et au chauffage des bâtiments et urbain.

? « Quasi aucune entreprise n'a réussi à développer des technologies écologiques capables d'atteindre des températures aussi élevées. La coopération avec l'un des plus grands acteurs mondiaux de l'industrie nous permettra de promouvoir davantage et plus largement cette technologie durable », a déclaré Martti Kukkola, directeur des Affaires commerciales pour les Pompes à chaleur et refroidisseurs industriels d'Oilon.

En réalité, les pompes à chaleur sont considérées comme l'un des moyens les plus importants de produire une énergie d'origine non fossile concernant les entreprises de l'industrie de transformation et du secteur énergétique.

? « L'Accord est une formidable récompense pour le travail à long terme que nous avons effectué pendant plus de 10 ans dans le but de développer des technologies de production énergétique neutres en carbone », a ajouté Martti Kukkola.

En novembre 2021, Oilon a ouvert une nouvelle usine de fabrication de pompes à chaleur industrielles à Kokkola (Finlande). La capacité de la nouvelle usine est quatre fois plus élevée que celle de l'usine existante.

Par ailleurs, la nouvelle usine va accélérer davantage le développement des activités commerciales dans le domaine des pompes à chaleur qui connaît un essor notable depuis quelques années: les livraisons d'Oilon ayant augmenté de manière importante. À l'heure actuelle, la plus grande demande provient du marché européen, dont les besoins sont satisfaits en coopérant avec Trane.

? « Nous avons défini des cibles de croissance ambitieuses pour les pompes à chaleur industrielles, qui devraient devenir le coeur de métier d'Oilon dans quelques années. Compte tenu de ces prévisions, la capacité de la nouvelle usine sera uniquement suffisante pendant quelques années », a fait savoir Martti Kukkola.

Oilon est une entreprise familiale mondiale de technologies énergétiques et environnementales, créé en 1961. Oilon se spécialise dans les technologies énergétiques et environnementales en se concentrant sur les pompes à chaleur et refroidisseurs industriels, les pompes à chaleur géothermiques, et les brûleurs et systèmes de combustion. Oilon développe continuellement ses produits pour améliorer l'efficacité énergétique, limiter les émissions, et créer des solutions basées sur des sources d'énergie renouvelable.

Oilon a un chiffre d'affaires de 70 millions EUR et un personnel de 380 employés. La société a des installations de production en Finlande, aux États-Unis, en Chine et en Russie, ainsi que des bureaux de vente au Brésil et en Allemagne. Oilon exploite également un réseau commercial international regroupant 70 négociants.

À propos de Trane

Trane, marque de Trane Technologies (NYSE: TT), innovateur climatique mondial, crée des environnements intérieurs confortables et écoénergétiques pour des applications commerciales et résidentielles. En savoir plus sur www.trane.eu ou www.tranetechnologies.com.

