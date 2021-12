BIOCORP signe un nouveau partenariat avec H&T Presspart pour la commercialisation de son dispositif connecté InspairTM





Regulatory News:

BIOCORP (FR0012788065 ? ALCOR / Éligible PEA?PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce aujourd'hui la signature d'un nouvel accord avec H&T Presspart, une division du groupe allemand Heitkamp & Thumann KG, pour la vente et la promotion de InspairTM, un dispositif connecté développé par BIOCORP.

Le partenariat porte sur l'intégration et la commercialisation d'InspairTM, un capteur intelligent conçu par BIOCORP qui transforme les inhalateurs en dispositifs connectés pour aider les patients souffrant d'asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dans l'administration quotidienne de leur traitement.

Cet accord permettra à BIOCORP d'intégrer sa solution connectée aux inhalateurs les plus populaires du marché, tout en s'appuyant sur le vaste réseau de vente de son partenaire pour distribuer InspairTM. Grâce à cette solution connectée, H&T Presspart - leader du marché des dispositifs d'administration de médicaments respiratoires avec 1,2 milliard d'appareils produits chaque année et 85 % de part de marché au niveau mondial - pourra étendre son portefeuille de produits dans le domaine des solutions numériques de soins de santé au-delà de sa plateforme eMDITM intégrée, avec un dispositif complémentaire qui améliorera l'adhésion des patients et les aidera à gérer leur condition de manière plus efficace.

Christian Kraetzig, Président de H&T Presspart, a déclaré : « Ce partenariat stratégique souligne notre engagement à forger des alliances qui accélèrent le développement et la commercialisation à l'échelle mondiale de nouvelles solutions d'administration de médicaments pour les patients. »

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a ajouté : « C'est une très grande fierté pour nous de confier la distribution d'InspairTM à H&T Presspart, l'un des leaders mondiaux sur le marché des maladies respiratoires. Ce nouvel accord d'envergure positionne davantage BIOCORP comme un fournisseur de solutions connectées de santé. Après nos succès enregistrés sur MallyaTM, BIOCORP dispose désormais avec InspairTM d'une seconde solution à très fort potentiel tant en termes commercial qu'au regard du nombre des applications possibles. »

InspairTM apporte une réponse innovante et efficace aux besoins des patients souffrant d'asthme ou de BPCO. Il améliore significativement l'observance du traitement et renforce le lien entre le patient et le personnel médical en assurant un suivi thérapeutique en temps réel. Ce capteur intelligent transforme tout aérosol doseur pressurisé en un dispositif connecté. InspairTM enregistre les données quotidiennes d'inhalation, contrôle la préparation correcte de l'aérosol (qui doit être secoué avant utilisation), évalue le moment de l'inhalation (coordination main-bouche) et fournit des informations utiles sur les différentes étapes de l'inhalation.

À PROPOS DE H&T PRESSPART

H&T Presspart est leader du marché dans la conception et la fabrication de systèmes d'administration de médicaments par voie respiratoire, avec 50 ans d'expérience et une image mondiale de compétence, qualité et innovation sur le marché pharmaceutique. Le New Product Development Center (NPDC) et le Inhalation Product Technology Centre (IPTC) de H&T Presspart soutiennent le développement de nouveaux produits et les initiatives stratégiques avec nos clients. Fondée en 1970 et acquise par le groupe Heitkamp & Thumann en 2002, H&T Presspart dispose de 4 sites de production européens et de bureaux de vente en Chine, en Inde, aux États-Unis et en Uruguay. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.presspart.com.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd'hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d'insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 70 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 ? ALCOR).

Plus d'infos sur www.biocorpsys.com.

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 01:35 et diffusé par :