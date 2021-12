Coopération entre SIX et BearingPoint dans le domaine des paiements et du Request-to-Pay





BearingPoint, société de conseil en management et technologies, et SIX, opérateur suisse d'infrastructures de marchés financiers, initient une coopération en vue de développer un service de facturation et de paiement (Invoice-to-Payment Service) complètement intégré. Grâce à ce service, toute la chaîne de création de valeur, de l'émission de la facture au paiement, est numérisée : les émetteurs de factures envoient les factures directement et en toute sécurité à l'e-banking et au m-banking de leurs clients. Ces derniers peuvent vérifient toutes les données en ligne et initier le paiement de la facture d'un simple clic. Ce service prendra également en charge les fonctionnalités SEPA Request-To-Pay (SRTP).

Déjà bien établie en Suisse, la solution eBill de SIX servira de base à ce projet, qui sera introduit grâce à l'expérience de BearingPoint dans ce secteur en Europe. L'objectif est de proposer aux banques européennes un modèle éprouvé en Suisse permettant de recevoir des factures et de valider des paiements via les services bancaires électroniques des banques. Il présente l'avantage essentiel de pouvoir être aisément intégré à l'environnement des établissements bancaires, ce qui assure une mise en oeuvre rapide et à moindres coûts. La date d'introduction de la solution dépendra de la participation des banques et des émetteurs de factures dans les pays concernés. Actuellement, BearingPoint et SIX comptent initier de premières applications sur le marché européen d'ici 2023.

«Avec eBill, SIX a établi sur le marché suisse une solution performante pour les factures numériques. Cette solution est utilisée par une centaine d'établissements financiers et près de la moitié des foyers suisses. La prochaine étape pour nous est de déployer cette solution innovante aux quatre coins de l'Europe avec l'aide de BearingPoint», indique Marco Menotti, Head of Banking Services et membre du comité directeur du groupe SIX.

«Le rôle du compte en banque dans le traitement des paiements connaît actuellement une profonde transformation. Les banques doivent réfléchir à la façon dont elles voudront positionner le compte vis-à-vis du client à l'avenir. Notre solution commune permet aux banques d'associer le compte à des prestations complémentaires pour la réception et le paiement de factures. Elle est ainsi intéressante pour toutes les parties: les banques, les consommateurs et les entreprises», estime Thomas Steiner, responsable mondial de Banking & Capital Markets chez BearingPoint.

«Avec notre solution innovante, nous pouvons aider les émetteurs de factures à réaliser des économies substantielles par rapport au traitement classique des virements. Par ailleurs, l'utilisation devient extrêmement simple pour les payeurs: ils reçoivent les factures et initient les paiements en une seule étape et dans l'environnement numérique familier de leur banque. Pour les banques, la solution permet de renforcer les relations avec la clientèle et contribue à la protection de l'environnement en réduisant le nombre de factures papier», explique Stefan Schütt, responsable de l'initiative RtP chez BearingPoint.

À propos de SIX

SIX exploite et développe des services d'infrastructure pour les bourses suisse et espagnole, les services de post-négociation, les services bancaires et de l'information financière dans le but d'accroître l'efficacité, la qualité et la capacité d'innovation de toute la chaîne de valeur des places financières suisse et espagnole. La société est détenue par ses utilisateurs (121 banques). Forte d'un effectif de quelque 3 500 employés (équivalents temps plein) et d'une présence dans 20 pays, elle a généré un revenu d'exploitation de 1,38 milliard de francs suisses et un bénéfice net du groupe de 439,6 millions de francs suisses en 2020.

À propos de BearingPoint

Profondément ancrée en Europe, et intervenant à l'international, BearingPoint est une société indépendante de conseil en management et technologies. Le cabinet opère dans trois domaines d'activités. Le premier regroupe les activités de conseil classiques. Dans le domaine du service aux entreprises, BearingPoint propose à ses clients des prestations de gestion basées sur l'IP ou encore des solutions SaaS. Dans son troisième domaine de compétence, BearingPoint développe des modèles commerciaux innovants en coopération avec ses clients et des partenaires externes.

BearingPoint compte parmi sa clientèle de nombreuses entreprises et organisations de premier ordre à l'échelle internationale. Avec son réseau mondial composé de plus de 10 000 employés, BearingPoint apporte son soutien aux clients dans plus de 70 pays et s'engage à leurs côtés pour une réussite commerciale mesurable et pérenne.

Informations complémentaires:

