FibroBiologics présente son conseil consultatif scientifique

D'éminents scientifiques se rallient à FibroBiologics pour apporter leur contribution au développement de la gamme de thérapies cellulaires

HOUSTON, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- FibroBiologics, une société en phase clinique qui développe des traitements à base de cellules fibroblastiques pour les maladies chroniques, a présenté aujourd'hui son Conseil Consultatif Scientifique (CCS). Composé de scientifiques et de cliniciens de renommée mondiale, le CCS fournira à la société des conseils sur les programmes de développement actuels et prévus, axés exclusivement sur les thérapies cellulaires à base de fibroblastes.

« En tant qu'entreprise fondée dans la science et motivée par la découverte, nous avons la chance d'avoir attiré des scientifiques de renommée internationale au sein de notre conseil consultatif scientifique, a déclaré Pete O'Heeron, PDG et président de FibroBiologics. « Notre objectif est de développer une vaste gamme de thérapies cellulaires cliniquement validées pour les maladies chroniques. Nous comptons sur notre CCS pour offrir une perspective et une reddition de comptes ainsi que pour stimuler le dialogue continu afin d'accélérer nos progrès au profit ultime des patients. »

« Notre objectif est de travailler en étroite collaboration avec notre CCS pour nous fournir une authentification objective, prospective et de qualité des données cliniques générées, et d'utiliser leur vaste expérience et leur réseau pour développer des collaborations industrielles et universitaires », a déclaré Hamid Khoja Ph.D., directeur scientifique de FibroBiologics.

S. Thomas Carmichael, M.D., Ph.D., UCLA, professeur et président, Département de neurologie, École de médecine David Geffen à l'UCLA, et le Broad Stem Cell Research Center. Le Dr Carmichael se spécialise dans la réparation des neurones après un accident vasculaire cérébral et des lésions cérébrales traumatiques, en étudiant les processus de création de nouvelles connexions neurologiques dans le cerveau, appelés bourgeonnement axonal, et les cellules souches cérébrales adultes qui contribuent au processus de réparation en étant recrutées sur le site de la lésion. L'expertise et les connaissances du Dr Carmichael dans le domaine des fibroblastes et de la régénération neurale apporteront aux programmes neuronaux de FibroBiologics une contribution scientifique de pointe dans ces domaines.

Claudia Lucchinetti, M.D., Ph.D., Clinique Mayo, Professeure et Présidente, Département de neurologie; Doyenne de la faculté des sciences cliniques et translationnelles, directrice du centre des sciences cliniques et translationnelles, et professeure de neurosciences Eugene et Marcia Applebaum, faculté de médecine de la Mayo Clinic Alix. Le Dr Lucchinetti est neurologue et spécialiste international de la pathologie et de la pathogenèse des maladies démyélinisantes du système nerveux central (SNC). Ses recherches portent sur des techniques expérimentales de neuropathologie et d'imagerie de pointe pour caractériser les lésions tissulaires. Ses recherches ont conduit à l'identification révolutionnaire de quatre modèles distincts de lésions tissulaires dans la sclérose en plaques (SEP) active précoce, suggérant que les lésions de la SEP se forment différemment selon les sous-groupes de patients, ce qui pourrait permettre de personnaliser les traitements de la SEP en fonction du sous-type pathologique. Le programme SEP et SNC de FibroBiologics bénéficiera grandement des recherches approfondies du Dr Lucchinetti et de sa compréhension des mécanismes biologiques dans ce domaine.

Elizabeth Shpall, M.D., Centre anticancéreux MD Anderson de l'université du Texas, présidente par intérim et titulaire de la chaire Howard et Lee Smith de recherche sur le cancer, professeur, département de la transplantation de cellules souches et de la thérapie cellulaire, division de la médecine du cancer. Le Dr Shpall est un scientifique renommé dans le domaine de la transplantation de cellules souches. Son leadership dans le domaine de la collecte, de la mise en banque et de la transplantation du sang de cordon ombilical a conduit à la collecte de plus de 140 000 unités de sang de cordon à travers Houston, données volontairement, et à la transplantation chez plus de 2 800 patients de sang de cordon en utilisant de nouvelles stratégies pour assurer une meilleure efficacité chez les patients. L'expérience clinique du Dr Shpall, sa compréhension des thérapies cellulaires avancées et ses réalisations en matière de recherche seront d'une valeur inestimable pour établir une responsabilité scientifique rigoureuse et conseiller FibroBiologics.

Neil Bhowmick, Ph.D., Cedars-Sinai, Directeur, Programme de biologie du cancer, Cedars-Sinai Cancer Institute et Professeur de médecine Cedars-Sinai Medical Center/UCLA. Le Dr Bhowmick a identifié le rôle des cellules fibroblastiques tissulaires dans l'initiation au cancer. Ses recherches portent sur le rôle du microenvironnement tumoral dans la progression des cancers de la prostate, du poumon et du pancréas, sur les médiateurs de la progression métastatique et sur la résistance aux traitements par le biais de systèmes modèles in vivo et d'essais cliniques. L'expérience du Dr Bhowmick avec les fibroblastes et sa vaste recherche en oncologie cellulaire apporteront une contribution précieuse aux programmes de cancérologie de l'entreprise.

À propos de FibroBiologics

Basée à Houston, FibroBiologics est une entreprise de médecine régénérative qui met au point une gamme de traitements pour les maladies chroniques à l'aide de cellules fibroblastiques. À l'heure actuelle, FibroBiologics détient plus de 150 brevets américains et internationaux délivrés ou en attente de délivrance dans divers domaines cliniques, notamment la dégénérescence discale, l'orthopédie, la sclérose en plaques et le cancer. FibroBiologics représente la prochaine génération d'avancées médicales en matière de thérapie cellulaire. Pour en savoir plus, consultez www.FibroBiologics.com .

