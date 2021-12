Le produit d'Union Pay faisant des téléphones portables des points de vente fait son entrée sur les marchés étrangers, profitant aux micro et petites entreprises de Hong Kong SAR et de la Malaisie





SHANGHAI, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International a annoncé aujourd'hui le lancement de son produit « Mobile Phone as POS » (MPP), un produit faisant des téléphones portables des points de vente, sur les marchés étrangers. Les petites entreprises sont désormais en mesure de transformer des smartphones en terminaux de point de vente à faible coût et sans modifications techniques, et peuvent prendre en charge plusieurs modes de paiements UnionPay tels que les paiements sans contact et par QR code. La fintech SPECTRA Technologies de Hong Kong, le groupe AmBank de Malaisie et la société de paiement Soft Space sont devenus le premier groupe d'organisations à fournir ce service à leurs commerçants.

Un certain nombre de rapports d'enquête indiquent que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les paiements sans contact depuis l'épidémie de COVID-19. UnionPay International, en collaboration avec ses partenaires de paiement, a travaillé pour permettre à plus de 10 millions de commerçants à l'extérieur de la Chine continentale de prendre en charge les paiements mobiles QuickPass et QR Code d'UnionPay, réduisant ainsi l'utilisation d'espèces et les contacts physiques pouvant se produire lors de paiements en face à face tout en améliorant l'expérience de paiement. UPI a également lancé la solution PaybyLink, qui permet aux commerçants d'accepter des paiements en ligne sans avoir besoin de créer une boutique en ligne, de sorte que davantage de petites et de microentreprises en dehors de la Chine continentale bénéficient de l'adoption des paiements mobiles.

Le produit MPP abaissera encore davantage le seuil d'acceptation pour les commerçants car il leur suffira de télécharger une application désignée sur un smartphone, de procéder à l'inscription et l'authentification en ligne avant que le service ne soit activé. Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.

Le produit a été positivement accueilli par les acquéreurs et les commerçants dès son lancement. Lors de la Hong Kong Brands and Products Expo qui a récemment ouvert ses portes, plus de 100 exposants ont tenté de percevoir des paiements avec le produit MPP. Un porte-parole du groupe AmBank a déclaré que, compte tenu de l'excellente opérabilité et du faible coût du produit, la banque encouragera davantage de PME à soutenir UnionPay.

L'acceptation des services de paiement UnionPay apportera un large éventail de trafic local et transfrontalier aux commerçants étrangers. Actuellement, les cartes UnionPay ont été émises dans 70 pays et régions du monde, et plus de 160 millions ont été émises en dehors de la Chine continentale ; plus de 100 portefeuilles numériques standard UnionPay ont été déployés dans plus de 20 pays et régions sous de multiples formes telles que l'UnionPay App, OEM Pay et le portefeuille QR Code.

