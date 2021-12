GenXys signe une entente avec Precision Genetics liée aux soins médicaux adaptés





Prévenir les effets indésirables des médicaments et optimiser les résultats grâce à une solution complète et multifactorielle de prescription pour des traitements personnalisés

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 décembre 2021 /CNW/ - GenXys Health Care Systems Inc. (GenXys) apporte une nouvelle dimension de valeur à Precision Genetics et au marché des soins de santé personnalisés. Dans l'industrie de la pharmacogénétique, la prescription d'ordonnances de précision est devenue une méthode de premier plan. Elle permettra d'établir une norme de soins - conforme à celles en déjà en place - pour certaines maladies dont le traitement entraîne souvent des dépenses élevées et pour lesquelles le taux d'efficacité des médicaments est plus faible. Precision Genetics utilisera la suite de solutions logicielles primées de GenXys (IdentifyPGx, TreatGx et ReviewGx) afin de tirer parti des techniques de pharmacogénétique et d'offrir une approche optimisée et transformatrice pour la prescription d'ordonnances de précision.

IdentifyPGx a déjà permis à Precision Genetics d'identifier efficacement les populations de patients qui bénéficieront le plus des tests pharmacogénétiques. Parmi les patients visés sont comprises les personnes qui présentent un risque accru que des variants génétiques influencent l'efficacité et l'innocuité des médicaments qu'elles prennent, les personnes souffrant de troubles de santé mentale ou de problèmes cardiovasculaires ainsi que celles qui subiront une opération. Innovante et fondée sur des données probantes, l'analyse de stratification du risque propre aux populations examinées sera intégrée au logiciel de GenXys en matière d'aide à la prise de décisions cliniques. Avec le logiciel, il sera possible de générer de l'information exploitable sur les traitements, et ce, à n'importe quel point d'intervention. Doté d'un système actuel et automatisé, IdentifiePGx facilitera et accélérera la prise de décisions complexes.

« Grâce à IdentifyPGx, nous avons pu donner à nos clients un aperçu des avantages de la prescription d'ordonnances de précision pour le traitement d'états pathologiques particuliers. Le logiciel permet de fournir des données et de formuler des recommandations qui serviront à déterminer la première population à tester, explique Jay Spencer, chef de la stratégie et vice-président du développement des affaires. Nos efforts sur ce plan contribueront à optimiser l'état de santé des patients par l'intermédiaire de la prescription d'ordonnances de précision. »

À l'avenir, Precision Genetics utilisera la suite logicielle de GenXys pour renforcer les soins prodigués aux patients ainsi que la sécurité et l'efficacité des traitements. Le tout devrait favoriser la réduction au minimum des changements de médicaments et l'amélioration des résultats cliniques pour les patients. Avec la médecine de précision, il est possible de diminuer les dépenses liées à l'achat de médicaments inappropriés et de gérer les coûts croissants relatifs au traitement de problèmes de santé. La plateforme TreatGx analysera et regroupera de façon fluide les données des tests pharmacogénétiques, en parallèle avec les renseignements cliniques et biophysiques pertinents sur les patients. Les fournisseurs de soins pourront ainsi recevoir des recommandations de prescription d'ordonnances de précision, fondées sur des données probantes.

« La science a démontré le pouvoir des tests pharmacogénétiques, et les études cliniques en ont prouvé les avantages. Ce qu'il nous manquait, c'était de trouver un moyen accessible pour les médecins d'obtenir des données pharmacogénétiques qui leur permettraient de prescrire des ordonnances précises rapidement, en toute confiance et à n'importe quel point d'intervention, a déclaré Karl Pringle, chef de la direction de GenXys. Étant donné que notre plateforme logicielle prend en charge les dossiers de santé électroniques et de laboratoire, plus de données de régimes et de systèmes de soins de santé que jamais pourront y être intégrées. Donc, un plus grand nombre de patients bénéficieront de la pleine valeur des données recueillies de tests pharmacogénétiques, les traitements pourront être améliorés et les réactions indésirables et les problèmes liés aux médicaments pourront être limités. Nous sommes heureux de nous associer à Precision Genetics dans le cadre de nos efforts visant à mieux comprendre les besoins des patients et à optimiser leur état de santé et leur mieux-être à partir de données probantes. »

À propos de GenXys Health Care Systems Inc.

GenXys fournit les solutions les plus exhaustives du monde en matière de prescription d'ordonnances de précision, qui sont axées sur les techniques de pharmacogénétique, afin de résoudre l'une des plus grandes problématiques dans le domaine des soins de santé : les prescriptions de type « essais et erreurs ». Prenant en charge les dossiers de santé électroniques et de laboratoire, la plateforme de l'entreprise présente des capacités d'intégration fluides, et sa suite logicielle d'aide à la prise de décisions cliniques est utilisée par d'importants fournisseurs d'assurance, ainsi que par des laboratoires nationaux, des systèmes de santé et des services de pharmacie en Amérique du Nord. GenXys progresse rapidement vers la réalisation de sa vision consistant à optimiser chaque prescription au moyen de ses logiciels pour renforcer la sécurité des patients, améliorer la santé des populations et réduire les coûts associés aux soins de santé. genxys.com

