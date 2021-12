EDM Council annonce le premier groupe de partenaires autorisés pour le cadre de l'industrie des capacités de gestion des données en nuage





NEW YORK, 15 décembre 2021 /CNW/ - EDM Council, une association commerciale intersectorielle pour la gestion et l'analyse des données, a lancé le programme de partenaires autorisés en matière de capacités de gestion des données en nuage (CDMC). Le programme soutient les entreprises qui souhaitent entreprendre une évaluation indépendante ou une certification de leurs capacités de gestion des données en nuage. Les professionnels des entreprises partenaires du programme sont formés et certifiés par EDM Council et sont autorisés à fournir des évaluations et des certifications fondées sur le cadre de CDMC.

Le cadre de CDMC a été lancé dans toutes les industries le 28 septembre comme cadre complet d'évaluation des capacités de gestion des données en nuage afin d'inspirer une plus grande confiance et d'accélérer l'adoption de l'infonuagique. Le cadre de CDMC comprend 6 composantes, 14 capacités et 37 sous-capacités qui permettent aux entreprises de gérer efficacement leurs environnements infonuagiques, multinuages et hybrides. Les six composantes comprennent la gouvernance et la responsabilisation des données, le catalogage et la classification, l'accessibilité et l'utilisation des données, la protection des données et la vie privée, le cycle de vie des données et l'architecture technique. De plus, le cadre de CDMC comprend 14 contrôles clés pour la gestion des données sensibles dans le nuage.

Les entreprises membres suivantes sont des partenaires autorisés du cadre de CDMC et sont outillées pour utiliser ledit cadre dans leurs missions de consultation et de services-conseils :

Aegis Data Management

Areus

Arrayo

BigID

Capco

Credera

DTSQUARED

Element 22

EY

First Derivative

FIT Strategy

Google

IBM

Informatica

Infornite

KPMG

LSEG

Microsoft

Oliver Wyman

Ortecha

Quaylogic

SAIC

SmartStreams

TietoEVRY

Treliant

Transform Digital Technology

UST

Le cadre de CDMC a été élaboré au cours d'une période de 18 mois par le groupe de travail de CDMC d'EDM Council, avec la participation de plus de 100 entreprises et 300 spécialistes en la matière, incluant des entreprises financières, de consultation et technologiques de premier plan, dont Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM et Microsoft. Le groupe de travail est présidé par Morgan Stanley et LSEG, et la gestion du projet est prise en charge par Capco.

« L'introduction du cadre de CDMC a été un moment décisif pour la gestion des données en nuage, car il n'existait pas de norme intersectorielle permettant aux entreprises d'analyser et de mesurer ces capacités clés de gestion des données, qui deviennent essentielles en raison de la sophistication accrue des technologies en nuage et de l'adoption industrielle élargie, a affirmé Mike Meriton, chef d'exploitation et cofondateur d'EDM Council. Notre programme de partenaires autorisés du cadre de CDMC aide les entreprises à évaluer de façon indépendante leurs initiatives d'informatique en nuage afin de s'assurer qu'elles peuvent accélérer leur parcours d'informatique en nuage avec confiance. »

Pour en savoir plus sur le programme de partenaires autorisés du cadre de CDMC ou pour devenir un partenaire autorisé, visitez le site https://edmcouncil.org/page/cap-partner . Le cadre de CDMC est offert gratuitement sous forme de licence aux membres et aux non-membres d'EDM Council. Pour obtenir de plus amples renseignements et télécharger une licence du cadre de CDMC, vous pouvez visiter edmcouncil.org .

À propos d'EDM Council

EDM Council est l'association mondiale fondée pour hisser la pratique de la gestion et de l'analytique des données au rang de priorité stratégique et opérationnelle. À ce titre, elle est la principale porte-parole mondiale de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de pratiques exemplaires et de programmes de formation et de certification complets relativement aux données. Avec plus de 250 organisations membres à travers le monde, représentant plus de 10 000 professionnels de la gestion des données dans les Amériques ainsi que dans les régions de l'EMOA et de l'Asie, EDM Council offre aux professionnels des données un lieu pour interagir, communiquer et collaborer autour des défis, de même que pour faire avancer la gestion et l'analyse des données en tant que fonctions organisationnelles essentielles. Pour en savoir plus, visitez le site https://edmcouncil.org et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

SOURCE EDM Council

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 22:32 et diffusé par :