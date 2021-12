Voici AMP-UP RB d'Autonomic Materials, Inc.





CHAMPAIGN, Illinois, 15 décembre 2021 /CNW/ - Autonomic Materials, Inc. (AMI), un chef de file dans le développement de revêtements intelligents intégrant la technique de microencapsulation, annonce l'expansion de son portefeuille de produits pour y inclure AMP-UPTM RB, une solution protectrice à faible teneur en COV et auto-réparable pour les armatures et les métaux structuraux intégrés dans le béton. Basé sur la plateforme technologique révolutionnaire anticorrosion d'AMI, AMP-UP RB a été explicitement conçu pour la protection contre la corrosion à long terme des métaux structuraux intégrés dans le béton lors de nouvelles constructions et de réparations de béton.

Au cours des travaux de construction et de réparation, les revêtements protecteurs peuvent être endommagés, ce qui nécessite des inspections et des retouches. AMP-UP RB minimise la nécessité de ces inspections et retouches en offrant une barrière auto-réparable qui maintient la résistance à la corrosion après les dommages.

En outre, AMP-UP RB offre un temps ouvert illimité avant l'encapsulation du béton. Cette caractéristique unique offre aux entrepreneurs une souplesse sans précédent dans la planification de leurs projets de restauration et permet de revêtir l'acier de structure avant son arrivée sur le site pour les nouveaux projets de construction.

AMP-UP RB est un produit à un seul composant, qui élimine les erreurs et les déchets associés au mélange de plusieurs composants tout en économisant beaucoup de temps pendant l'application sur le terrain. C'est un produit à très faible teneur en COV, ce qui le rend plus sécuritaire pour les applicateurs et l'environnement.

« Le développement de AMP-UP RB est un excellent exemple de la façon dont notre entreprise réagit au marché en concevant les caractéristiques d'un produit. Les meilleures solutions de protection contre la corrosion doivent être efficaces, faciles à déployer correctement et durables sur le plan environnemental. AMP-UP RB est ce genre de produit. C'est une victoire sur toute la ligne, et je ne pourrais être plus fier des efforts de notre équipe de développement de produits », a déclaré Gerald Wilson, chef de la direction d'AMI. « Chaque caractéristique du produit tenait compte des besoins des propriétaires d'actifs, des ingénieurs et des entrepreneurs. Même la couleur a été choisie pour qu'il soit plus facile pour les applicateurs de savoir quelles parties de l'acier d'armature avaient déjà été enduites », a ajouté Chris Dayton, directeur de produits d'AMI.

AMP-UP RB satisfait à la spécification FDOT 931 et est actuellement offert en Amérique du Nord, et devrait l'être très prochainement à l'échelle internationale. De plus amples renseignements sur le produit se trouvent sur le site Web de l'entreprise ( www.autonomicmaterials.com/products )

À propos d'Autonomic Materials, Inc.

Établi à Champaign, dans l'Illinois, AMI est un chef de file du développement de revêtements haute performance basés sur sa plateforme technologique brevetée de microencapsulation. L'entreprise s'engage à développer des produits pour les utilisateurs qui ont à coeur de protéger les biens essentiels sans sacrifier au rendement, sans nuire à ceux qui entretiennent ou utilisent les biens et sans effet néfaste sur l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1709823/AMI_RB.jpg

SOURCE Autonomic Materials

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 20:33 et diffusé par :