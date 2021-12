Vibes lance le Portefeuille mobile en tant que canal afin de permettre aux marques de délivrer des expériences dynamiques via une présence persistante sur les appareils mobiles des consommateurs





Vibes, leader technologique qui délivre des expériences de marque mobile fluides tout au long du parcours client, a annoncé aujourd'hui le lancement de son Portefeuille mobile en tant que canal, qui fournit un niveau supérieur d'innovation à sa solution de portefeuille mobile dynamique d'ores et déjà leader sur le marché. Le Portefeuille mobile en tant que canal révolutionne la manière dont les marques utilisent les applications natives de portefeuille mobile, Apple Wallet et Google Pay, sur les appareils mobiles des consommateurs afin de délivrer des expériences mobiles continues, personnalisées et dynamiques à des fins de marketing, de fidélisation et de mise en service.

Jusqu'à présent, l'utilisation du portefeuille mobile a principalement été alimentée par les paiements mobiles, qui devraient atteindre 12 100 milliards USD d'ici 2027, d'après Allied Market Research. Pourtant, les cas d'utilisation du portefeuille mobile s'étendent au-delà des cartes de crédit numériques pour les paiements, et confèrent aux marques de tous les secteurs l'opportunité de capitaliser sur ce changement de comportement. Les marques peuvent numériser les coupons, les cartes de fidélité, les cartes cadeaux, les cartes d'assurance, les clés de chambre, les tickets, les rappels de rendez-vous ainsi que d'autres éléments dans les portefeuilles physiques des consommateurs sous la forme de passes pour portefeuilles mobiles.

Grâce à ce lancement, Vibes permet aux équipes en charge du marketing, de la fidélisation et des opérations d'accélérer l'adoption de passes mobiles et de tirer parti de cette opportunité inexploitée. Le Portefeuille mobile en tant que canal de Vibes permet de transformer les portefeuilles mobiles des consommateurs en un canal de contenus continus, dynamiques et personnalisés, qui encourage la croissance des ventes, augmente la fidélisation et améliore la satisfaction des clients. La société déploie de nouvelles capacités et stratégies afin d'aider les marques à tirer facilement parti de ce canal émergent, en l'intégrant à leurs programmes d'engagement mobile ainsi qu'en améliorant leurs stratégies d'applications mobiles.

« Les portefeuilles mobiles créent un moyen bidirectionnel via lequel les marques peuvent établir un lien continu et personnel avec les consommateurs », a déclaré Alex Campbell, cofondateur et directeur de l'information chez Vibes. « Lorsqu'un consommateur télécharge un passe mobile auprès d'une marque, les spécialistes du marketing bénéficient d'un nouveau moyen durable d'entrer personnellement en contact avec lui, notamment en proposant des offres personnalisées et en établissant une relation de fidélisation interactive. Vibes s'appuie massivement sur ce canal mobile dans la mesure où celui-ci offre aux marques avec lesquelles nous travaillons un moyen d'engagement plus expérientiel, visuel et pratique, qui est véritablement apprécié par leurs clients. »

Les passes mobiles offrent un éventail de solutions qui permettent aux spécialistes du marketing de mobiliser les consommateurs pour les raisons suivantes :

Ils sont présents et activés de manière persistante sur les appareils que les consommateurs transportent partout avec eux

Ils sont dynamiques, et permettent aux marques de mettre à jour les passes en temps réel ? en modifiant par exemple la valeur d'une carte cadeau après achat

Ils permettent aux marques d'envoyer des alertes et des notifications push opportunes, pertinentes et personnalisées aux consommateurs

Ils facilitent l'attribution des programmes de marketing et de fidélisation, à la fois en ligne et en personne, afin de mieux comprendre le RSI global

Ils tirent parti des fonctionnalités inhérentes des appareils mobiles, telles que la géolocalisation, pour délivrer des messages hautement personnalisés, pertinents et opportuns

Dans le cadre de ce lancement, Vibes offre aux partenaires la possibilité d'envoyer des messages automatisés via les portefeuilles mobiles, tels que des rappels de notification de paiement, sur l'écran verrouillé d'un téléphone ? conférant aux marques l'accès à un univers très précieux, même si le consommateur n'a pas encore téléchargé l'application de la marque. En outre, Vibes déploie la solution Dynamic Strip Images, qui permet à une marque d'actualiser automatiquement les passes mobiles, notamment lors de la modification du niveau d'adhésion au programme de fidélité d'un consommateur, ou pour mettre en valeur certains produits ou offres.

Au cours de la dernière décennie, Vibes s'est démarqué en tant que leader dans le secteur des portefeuilles mobiles, en proposant des innovations telles que la délivrance de passes pour portefeuilles mobiles via des Secure SmartLinks personnalisés et protégés. Les SmartLinks permettent la distribution de passes mobiles sur les appareils mobiles par quelque moyen que ce soit, des courriers électroniques aux codes QR, en passant par les publicités Facebook. Les Secure SmartLinks détectent les appareils, sont chiffrés et signés de manière numérique, ce qui réduit significativement les risques de falsification et de fraude.

L'expertise mobile de Vibes fournit aux marques les stratégies nécessaires pour intégrer facilement les portefeuilles mobiles à leurs stratégies de courriers électroniques, de SMS et d'applications mobiles, en améliorant ces canaux et en créant des expériences mobiles attrayantes. Par exemple, les marques peuvent utiliser les portefeuilles mobiles avec leurs abonnés mobiles et leurs efforts de messagerie existants afin d'inciter un plus grand nombre de personnes à installer des passes pour portefeuille mobile, récompenser les clients pour leur abonnement aux SMS, ou encourager les téléchargements d'applications mobiles.

« Vibes est le leader du portefeuille mobile depuis l'époque de l'Apple Passbook, et nous avons appris qu'il pouvait considérablement améliorer l'activité des marques et complètement refaçonner la manière dont elles entrent en contact avec les consommateurs », a déclaré Campbell. « Nous constatons une utilisation très forte, et au fil des ans, la combinaison de canaux mobiles natifs aidera les spécialistes du marketing à encourager la conversion, cumuler des renseignements sur les consommateurs et accroître en fin de compte la valeur à vie. »

À propos de Vibes

Vibes aide des marques telles que Ralph Lauren, Dollar General, Dick's Sporting Goods, Redbox, Chipotle, Sephora, et LEGO à développer, stimuler et optimiser les relations avec les clients, grâce à une messagerie mobile opportune, pertinente et à grand volume à l'échelle mondiale. La plateforme de messagerie mobile intelligente de la société permet aux spécialistes du marketing et professionnels de la fidélisation des consommateurs d'entrer en contact avec les consommateurs en utilisant une plateforme native unifiée incluant SMS, MMS, portefeuille dynamique, notifications push mobiles, boîte de réception d'application et analyses de la performance, qui devient l'épine dorsale des stratégies globales d'engagement numérique de ces marques. Gartner a reconnu Vibes en tant que Leader dans son Gartner Magic Quadrant 2019 et 2020 relatif aux plateformes de marketing mobile.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 19:40 et diffusé par :