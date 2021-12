Aragen procède à l'acquisition d'Intox Pvt. Ltd.





Aragen Life Sciences, fournisseur mondial de solutions de recherche, développement et fabrication (ORC/CDMO), a annoncé avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de la société Intox Pvt. Ltd., basée à Pune. Cette acquisition étendra la plateforme intégrée de découverte et développement, de bout en bout, d'Aragen pour le secteur pharmaceutique, biotechnologique, celui de la santé animale, et des produits agrochimiques. Elle permettra à Aragen de mener des études d'évaluation de la sécurité, dans une installation certifiée GLP (Good Laboratory Practice), en vue des demandes de validation auprès d'agences réglementaires telles que la Food and Drug Administration américaine (USFDA), l'Agence américaine de protection de l'environnement (USEPA), l'Agence européenne des médicaments (AEM), et plusieurs autres à travers le monde.

Intox est une organisation de recherche préclinique sous contrat (ORC), certifiée GLP, et dont les installations de tests se situent à Pune, en Inde. Elle a mené plus de 15 000 études GLP pour des clients mondiaux de moyenne et grande envergure, dans divers secteurs allant des produits pharmaceutiques, aux produits biopharmaceutiques, en passant par la protection des plantes, les produits nutraceutiques, et les appareils médicaux.

Commentant cette acquisition, Manni Kantipudi, PDG d'Aragen Life Sciences, a déclaré : « L'équipe scientifique expérimentée d'Intox jouit d'une excellente réputation, aussi bien pour sa rigueur scientifique que ses compétences d'experts, et je me réjouis de l'accueillir dans la famille Aragen. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans notre vision à long terme consistant à nous distinguer comme un partenaire intégré et à guichet unique, opérant pour nos clients dans les domaines de la découverte, du développement et de la fabrication. Nous pouvons désormais faire progresser des molécules prometteuses pour nos clients, de la découverte précoce jusqu'aux demandes de nouveau médicament expérimental (IND), rapidement et sans faille. Aragen devient ainsi l'une des rares ORC mondiales capables de promouvoir des programmes depuis le concept jusqu'au milieu clinique. »

Le Dr Narendra Deshmukh, cofondateur et directeur d'Intox Pvt. Ltd. ; a déclaré : « Grâce à ses deux décennies de savoir-faire, Intox est l'une des installations GLP les plus réputées du pays, suscitant la confiance envers les données de haute qualité que génèrent nos scientifiques, et qui aident nos clients à obtenir des approbations de la part des agences réglementaires nationales et mondiales telles que l'USEPA, l'USFDA, et la Commission européenne, entre autres. Nous sommes heureux de faire partie d'Aragen, et convaincus que les deux organisations apportent des capacités complémentaires qui contribueront à créer de la valeur à long terme pour les clients. »

L'acquisition étendra également la présence géographique d'Aragen en Inde. Aragen possède actuellement des installations de recherche et de fabrication à Hyderabad, Bangalore et Vizag en Inde, ainsi qu'une installation de produits biologiques en Californie, aux États-Unis.

À propos d'Aragen : Aragen Life Sciences (anciennement GVK BIO), est l'un des principaux fournisseurs de solutions de R&D et de fabrication, pour les secteurs des sciences de la vie, à travers le monde. La Société propose des solutions intégrées de bout en bout ou indépendantes pour les petites et grandes molécules. Créée en 2001, la Société opère via un réseau de sites implantés dans le monde entier, et réunissant une équipe de plus de 3 000 scientifiques et plus de 450 titulaires de doctorat. Ses compétences d'experts et son expérience ont permis à plus de 450 clients de faire progresser leurs programmes de recherche, de la découverte jusqu'à la commercialisation. L'état d'esprit novateur d'Aragen, ses infrastructures, et ses modèles d'entreprise flexibles nous permettent d'opérer au service des grands secteurs pharmaceutiques, biotechnologiques, agrochimiques, de la santé animale, et des produits chimiques de performance, à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aragen.com

À propos d'Intox : Intox a été fondée en 1995, et a célébré cette année le 25e anniversaire de sa création. Sa large gamme d'études d'évaluation de la sécurité inclut des études sur la toxicité pour les mammifères, sur la toxicité aiguë, subchronique, chronique et reproductive, ainsi que des études sur la toxicité in vitro, la mutagénicité, et la toxicité environnementale. Ces études sont appuyées par de solides capacités en chimie et bioanalyse, conformes aux exigences réglementaires nationales et mondiales imposées par les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Inde, entre autres. Intox est certifiée GLP dans les pays de l'OCDE depuis 2007, par l'Autorité nationale indienne de contrôle de la conformité GLP, et par les Autorités nationales néerlandaises de contrôle de la conformité GLP. Ces dernières années, Intox a largement augmenté ses atouts, grâce à l'ajout d'infrastructures, d'une automatisation, d'effectifs et d'équipements supplémentaires, et accompli des progrès remarquables en matière de capacités bioanalytiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.intoxlab.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 19:20 et diffusé par :