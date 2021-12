LILYSILK, la marque préférée des célébrités, offre jusqu'à 40 % de réduction pour Noël





NEW YORK, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde, récemment arborée par un certain nombre de personnalités de premier plan et de chanteurs de classe mondiale, notamment Meghan Trainor, Melissa Rauch, Gwyneth Paltrow et Nina Dobrev, est heureuse d'annoncer le déploiement de ses offres de Noël.

Parmi tous les produits LILYSILK, l' Ensemble pyjama en soie à bordure chic 22 Momme est le plus populaire depuis que la chanteuse/auteur-compositeur Meghan Trainor, lauréate d'un GRAMMY Award, l'a porté dans son Mon type de cadeau clip musical, tandis que l'actrice, productrice et écrivaine Melissa Rauch en a porté un lors d'un événement caritatif Oscar's Kids Pajama Party soutenant les enfants atteints de cancer.

L'actrice Gwyneth Paltrow a déclaré sur Instagram qu'elle aimerait rester au lit toute la matinée dans son Ensemble pyjama en soie avec passepoil doré 22MM , tandis que Nina Dobrev s'est blottie avec son chien Maverick sur Instagram avant de sortir en portant un Sweat à capuche en cachemire pur côtelé , un Trench-coat classique en soie à double boutonnage et un Caraco en soie à col en V sur le devant et le dos .

Bien que LILYSILK soit une marque appréciée des célébrités, les acheteurs n'auront pas besoin d'un budget de « célébrité » pour obtenir des tenues similaires ce Noël. D'ici le 22 décembre, les acheteurs peuvent profiter d'offres spéciales pour Noël : $10 de réduction sur les achats de plus de $200, $20 sur les achats de plus de $400, et $30 sur les achats de plus de $600. Pour chaque catégorie, les fans peuvent profiter :

Vêtements : Achetez-en un et bénéficiez d'une remise de 30 %

Taie d'oreiller : Achetez-en un et bénéficiez d'une remise de 40 %

Pyjamas : Jusqu'à 40 % de réduction

Avec pour mission d'inspirer les gens à vivre mieux et de manière plus durable, LILYSILK insiste sur le plus haut niveau de contrôle de la qualité. Les fibres LILYSILK proviennent à 100 % de matériaux naturels de première qualité. Sa solution innovante LILYÁUREAtm , qui génère sa couleur naturelle à partir de cocons dorés non teints produits par la progéniture de vers à soie sauvages, est particulièrement adaptée aux personnes ayant une peau sensible ou des allergies aux colorants. La soie LILYÁUREA ajoute l'éclat stupéfiant et irisé de ses fibres, tandis que la caractéristique antibactérienne apporte le soin ultime aux clients.

Les autres produits les plus vendus sont :

À PROPOS DE LILYSILK

LILYSILK est l'une des plus grandes marques de soie au monde, dont la mission est d'inciter les gens à vivre mieux et à s'adapter à un mode de vie plus durable. La marque fabrique des produits à partir des meilleures fibres naturelles et s'engage à appliquer une politique zéro déchet tout en fournissant des services exceptionnels. LILYSILK vise à apporter aux clients le confort ultime à chaque instant qui passe, chaque jour et à jamais, pour que leur vie soit exceptionnelle.

