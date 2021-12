Wuxi Fund PARK : une base d'innovation pour la combinaison de l'industrie et de la finance





WUXI, Chine, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 9 décembre, lors de la Conférence sur l'autonomisation financière et du Sommet financier du lac Shangxian à Wuxi, dans la province du Jiangsu, des représentants des meilleurs établissements financiers du pays, en particulier de certains établissements de capital-investissement, ont participé au dévoilement du Wuxi Fund PARK en ligne et hors ligne. Il est né pour « l'autonomisation financière, la combinaison de l'industrie et de la finance », et constitue la base d'innovation pour la combinaison de l'industrie et de la finance dans le delta du fleuve Yangtze, selon le Sommet financier du lac Shangxian.

Wuxi Fund PARK se trouve dans le Wetland Park au coeur de la ville nouvelle de Taihu, Wuxi, avec un taux de végétation de 52 %, un environnement magnifique et une excellente écologie. La première phase se compose de 31 bâtiments modernes à structure en bois d'aspect élevé, dont 27 bâtiments de bureaux du siège social avec différentes formes, et 4 bâtiments avec des fonctions auxiliaires telles que l'affichage industriel, les services aux entreprises, le roadshow du projet, la restauration, le fitness, la lecture d'images et de textes 24 heures sur 24, etc.

En outre, en s'appuyant sur la base de fabrication de pointe développée dans le delta du fleuve Yangtze, le parc a construit une plateforme de communication dédiée à l'investissement en actions, une plateforme d'accueil pour les projets d'investissement et de financement, une plateforme de recherche pour les groupes de réflexion financiers, ainsi qu'une plateforme pour cultiver les talents financiers. Il visera à promouvoir efficacement l'intégration profonde de toutes sortes de capitaux, d'industries émergentes et de talents haut de gamme, et le rendra plus apte physiquement et mentalement aux réparations internes et externes. Il met tout en oeuvre pour construire 16 pôles industriels de fabrication de pointe, dont 9 pôles industriels ont un revenu principal de plus de 100 milliards de yuans.

La finance est le moteur de l'économie moderne. L'industrie de la fabrication de pointe ne peut se passer de l'autonomisation financière, du soutien en capital et de l'investissement en actions, les caractéristiques du partage des risques et du partage des avantages étant sans aucun doute l'un des moyens financiers les plus attrayants. À cette fin, Wuxi a spécialement formulé 15 articles sur le « développement des investissements en actions » et donné de nombreuses politiques préférentielles attrayantes. Aujourd'hui, l'ouverture du Wuxi Fund PARK remplit sans nul doute suffisamment de critères pour que de nombreux fonds d'actions se rassemblent à Wuxi.

À l'heure actuelle, Wuxi Fund PARK a attiré un grand nombre d'établissements financiers, y compris des établissements de capital-investissement/capital-risque, quatre grands cabinets comptables et d'avocats, des entreprises centrales et locales bien connues, des fonds d'investissement de sous-secteur, des établissements d'investissement de pointe, etc.

