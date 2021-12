Pangiam et Google Cloud collaborent pour transformer la sécurité aérienne





AGS Airports Ltd s'apprête à tester une nouvelle technologie basée sur l'intelligence artificielle sur les zones de sécurité des aéroports d'Aberdeen, de Glasgow et de Southampton

LONDRES, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Pangiam, en collaboration avec Google Cloud, a annoncé aujourd'hui les détails du projet DARTMOUTH, une initiative visant à transformer les opérations de sécurité des aéroports en recherchant les menaces dissimulées dans les bagages et autres envois à l'aéroport.

Le projet DARTMOUTH utilisera les technologies de Pangiam aux côtés des outils d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) de Google Cloud, tels que leur plateforme Vertex AI. Cette technologie sera testée dans les installations de sécurité d'AGS Airport Ltd, propriétaire et exploitant des aéroports d'Aberdeen, de Glasgow et de Southampton au Royaume-Uni.

Grâce à cette collaboration, la technologie de sécurité nationale de Pangiam et sa grande expérience de la gestion des menaces pour la sécurité aérienne seront, pour la première fois, renforcées par la suite technologique basée sur l'IA de pointe de Google Cloud.

Le projet DARTMOUTH vise à rendre le transport aérien plus sûr en intégrant l'intelligence artificielle aux opérations de sécurité et de contrôle des bagages dans les aéroports. Dans un premier temps, la technologie axée sur l'identification rapide des menaces potentielles dans les bagages, l'augmentation du débit aux points de contrôle de sécurité, le traitement des points de friction critiques dans le transport aérien ainsi que le soutien aux équipes de sécurité. Dans les phases ultérieures, la technologie s'étendra pour aider à résoudre d'autres difficultés dans la sécurité et les opérations aéroportuaires au sens large.

Les modèles d'AI et de ML seront formés pour pouvoir détecter les articles interdits en temps réel lorsque les sacs passeront à travers les équipements de balayage à rayons X des aéroports. Il seront également utilisés pour repérer les anomalies et les tendances inhabituelles qui pourraient indiquer une tentative nouvelle ou coordonnée d'atteinte à la sécurité, avant d'alerter le personnel de sécurité pour qu'il examine ces éléments plus en détail.

Alexis Long, directeur de la stratégie chez Pangiam, a déclaré : « Cette technologie marque une étape monumentale dans l'automatisation de la sûreté aérienne et crée un nouveau précédent en matière de normes de sécurité internationales. Avant tout, cette technologie permettra d'offrir une meilleure expérience aux voyageurs, à l'aéroport et aux gouvernements. Pour nous aider à atteindre cet objectif, nous avons sélectionné Google Cloud comme fournisseur de technologie de choix, un leader de l'intelligence artificielle et des technologies en cloud. »

Mark Palmer, responsable du secteur public pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Google Cloud, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Pangiam sur cette initiative révolutionnaire visant à protéger le réseau de passagers et de clients d'AGS. Le pouvoir de l'intelligence artificielle est illimité et nous sommes impatients d'améliorer l'industrie de l'aviation dans son ensemble. »

Commentant l'annonce, le responsable de l'exploitation d'AGS Airports Ltd, Mark Johnston, a déclaré : « Google Cloud et Pangiam sont des leaders mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle, et nous sommes heureux de travailler en partenariat avec ces deux organisations sur un projet de pointe qui pourrait avoir un effet transformateur sur la sécurité de nos passagers et de nos collègues.

L'aviation est un secteur qui ne s'arrête jamais, et en tant que l'un des plus grands groupes aéroportuaires du Royaume-Uni, nous cherchons continuellement de nouvelles façons de nous adapter et d'évoluer. C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité des millions de passagers que nous accueillons chaque année. Nous vivons dans un monde en constante évolution avec des menaces en constante évolution et il est impératif que nous continuions à nous adapter et à adopter de nouvelles technologies qui permettront aux équipes de sécurité de première ligne de mieux offrir une expérience client transparente, sûre et sécurisée. »

Le projet DARTMOUTH, nommé d'après le projet de recherche estival de Dartmouth sur l'IA de 1956, largement considéré comme l'élément fondateur de l'IA, est en cours de développement depuis près d'un an mais n'a été annoncé publiquement qu'aujourd'hui. Le projet DARTMOUTH améliorera le contrôle des bagages et des colis et n'implique pas de technologie de reconnaissance faciale.

À propos de Pangiam

Pangiam est une société de partenariat public-privé qui crée un réseau de partenaires de l'industrie visant à révolutionner l'avenir des opérations, de la sécurité et de la sûreté dans les aéroports, les ports maritimes et les postes frontaliers grâce aux technologies émergentes.

En tant qu'équipe de professionnels des douanes et de la sécurité ayant plus de 50 ans d'expérience collective aux niveaux supérieurs des gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, Pangiam a une profonde compréhension des défis liés à la sécurité, de la facilitation et des interventions en cas de catastrophe auxquels sont confrontés les gouvernements et les dirigeants de l'industrie partout dans le monde.

À propos d'AGS Airports Ltd

AGS Airports Limited a été créée en 2014 pour investir dans les aéroports d'Aberdeen International, de Glasgow et de Southampton et est le deuxième plus grand groupe aéroportuaire au Royaume-Uni.

AGS Airports Limited est détenue conjointement par Ferrovial (via Faero UK Limited) et AGS Airports International Sarl (société luxembourgeoise détenue majoritairement par Macquarie European Infrastructure Fund 4 et gérée par Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited).

