Services de garde d'enfants à 10 $ par jour pour les familles des Territoires du Nord-Ouest

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie, et tous les parents devraient être en mesure d'élever leur famille tout en bâtissant leur carrière. Pourtant, trop de familles à travers le Canada n'ont pas accès à des services de garde abordables, inclusifs et de qualité. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le fait que lorsqu'ils n'ont pas accès à des services de garde, trop de parents, particulièrement les femmes, ne peuvent pas participer pleinement au marché du travail.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada a élaboré un plan visant à offrir aux familles canadiennes des places en garderie, à raison de 10 dollars par jour en moyenne, pour leurs enfants de moins de six ans. Ce plan, qui prévoit la mise en place d'un réseau communautaire pancanadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, rendra la vie des familles plus abordable et contribuera à créer des emplois. Il permettra également aux parents de réintégrer le marché du travail, fera croître la classe moyenne et offrira à chaque enfant la chance de bénéficier d'un programme d'apprentissage et de garde favorisant son développement optimal.

Le premier ministre Justin Trudeau et la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, ont annoncé aujourd'hui une entente pour appuyer la mise en place de services de garde d'enfants à 10 dollars par jour en moyenne dans le territoire, ce qui réduira considérablement les frais de garde d'enfants pour les familles. Dans le cadre de l'entente d'aujourd'hui et d'ententes précédentes, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest travailleront ensemble pour améliorer l'accès à des programmes et services d'apprentissage et de garde abordables, souples, inclusifs et de qualité. Cela comprend notamment la création de 300 nouvelles places accréditées en services d'apprentissage et de garde d'ici la fin mars 2026. Toutes ces places seront offertes exclusivement par des services de garde à but non lucratif, y compris des organisations communautaires et sans but lucratif et des garderies en milieu familial. Grâce à un financement fédéral de plus de 51 millions de dollars sur les cinq prochaines années, les frais de garde des parents des Territoires du Nord-Ouest seront réduits de 50 %, en moyenne, d'ici la fin de 2022 pour leurs enfants de moins de six ans qui fréquentent une garderie accréditée.

Cette entente permettra de financer les services essentiels qu'offrent les programmes accrédités d'apprentissage et de garde d'enfants ainsi que d'attirer, de maintenir en poste et de faire croître une main-d'oeuvre solide et qualifiée d'éducateurs de la petite enfance. Les investissements réalisés dans le cadre de cette entente financeront aussi un incitatif de maintien en poste ainsi que la création et la mise en place d'une échelle salariale. L'entente favorisera également l'établissement d'un réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pleinement inclusif pour les enfants de familles vulnérables et dignes d'être traitées équitablement, y compris les enfants en situation de handicap et ceux ayant besoin d'une aide accrue ou individuelle. De plus, elle favorisera l'accès équitable des familles à des services d'apprentissage et de garde de jeunes enfants abordables et de qualité.

L'entente comprend également un engagement clair à poursuivre la collaboration avec les gouvernements et les intervenants autochtones des Territoires du Nord-Ouest afin d'assurer l'accès des enfants autochtones du territoire à des services d'apprentissage et de garde abordables, de qualité et adaptés à leur culture.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a contribué à rendre la vie des familles plus abordable. Il l'a notamment fait grâce à des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), qui est bonifiée tous les ans afin d'aider les familles à élever leurs enfants et à composer avec la hausse du coût de la vie. L'ACE met plus d'argent dans les poches de neuf familles canadiennes sur dix et a aidé à sortir 435 000 enfants de la pauvreté. Le moment est venu d'instaurer un réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les territoires, les provinces et ses partenaires autochtones à travers le pays afin de rendre la vie des familles plus facile et plus abordable, de faire croître la classe moyenne, de créer des emplois, d'aider les parents à réintégrer le marché du travail et de donner à tous les enfants du pays un meilleur départ dans la vie.

« Toutes les familles devraient avoir accès à des services de garde abordables. C'est pourquoi nous allons faire des garderies à 10 $ par jour une réalité à l'échelle du pays. L'entente conclue aujourd'hui avec les Territoires du Nord-Ouest est un grand pas en avant vers la mise en place d'un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, lequel contribuera à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne et à donner à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'un des meilleurs investissements qu'un gouvernement peut faire pour aider les enfants à s'épanouir est d'offrir aux familles un accès à des possibilités d'apprentissage de qualité pour les jeunes enfants dans leur communauté. Grâce à cet investissement dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants dans les Territoires du Nord-Ouest, les familles auront accès à des services de garde plus abordables et, dans certains cas, à des places en garderie pour la première fois. Je me réjouis de poursuivre mon étroite collaboration avec le gouvernement fédéral alors que nous transformons ensemble le réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants des Territoires du Nord-Ouest afin de répondre aux besoins des familles et des enfants du Nord. »

-- L'hon. Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest

« L'accès à des services de garde abordables et de qualité est à la fois une politique économique et sociale. Ces services donnent à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie et permettent aux mères et aux pères de travailler, ce qui a pour effet d'augmenter notre main-d'oeuvre et de faire croître l'économie. La réduction des frais au cours de la prochaine année et la moyenne éventuelle de 10 $ par jour permettront aux familles des Territoires du Nord-Ouest ayant de jeunes enfants d'économiser des milliers de dollars. Cette entente avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest aidera les familles avec le coût de la vie. Elle renforce aussi notre plan visant à assurer une relance solide au Canada qui ne laisse personne pour compte. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Aujourd'hui, les Territoires du Nord-Ouest se joignent à dix autres provinces et territoires au sein de notre nouveau réseau pancanadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, qui vise à offrir des garderies à 10 dollars par jour en moyenne au cours des cinq prochaines années. Cette entente historique aidera véritablement les parents et les enfants de tout le territoire, soutiendra l'économie et créera un grand bassin d'éducateurs à la petite enfance qualifiés. L'entente d'aujourd'hui représente une bonne nouvelle pour les familles des Territoires du Nord-Ouest. »

-- L'hon. Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Il s'agit d'un moment historique pour les Territoires du Nord-Ouest. La signature de cette entente avec le gouvernement du Canada rapproche le territoire de la mise en place d'un réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui reconnaît et prend en charge les besoins particuliers et les cultures des Territoires du Nord-Ouest. En mettant l'accent sur la disponibilité, l'abordabilité, l'inclusion et la qualité des services de garde, cette entente aidera les familles des Territoires du Nord-Ouest à offrir à leurs enfants un environnement sûr et inclusif pour apprendre, grandir et réussir. Cet investissement dans l'éducation à la petite enfance aura une influence capitale sur la prospérité sociale et économique à long terme de notre territoire. »

-- R.J. Simpson, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest

Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a conclu des accords similaires avec les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Yukon , de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et- Labrador , du Manitoba , de la Saskatchewan , de l' Alberta et du Nouveau-Brunswick. Les gouvernements du Canada et du Québec ont également conclu une entente asymétrique visant à renforcer le réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province.

, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et- , du , de la , de l' et du Nouveau-Brunswick. Les gouvernements du Canada et du Québec ont également conclu une entente asymétrique visant à renforcer le réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province. Toutes les nouvelles places accréditées en services d'apprentissage et de garde dans les Territoires du Nord-Ouest seront réparties entre des fournisseurs à but non lucratif, dont des organisations communautaires et sans but lucratif et des garderies en milieu familial.

En plus de la contribution fédérale, les Territoires du Nord-Ouest investissent actuellement près de 10 millions de dollars tous les ans dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest créeront un comité de mise en oeuvre qui sera chargé de surveiller les progrès réalisés par rapport aux engagements relatifs à la garde d'enfants, en consultation avec des intervenants. Le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants représentera le gouvernement du Canada au sein de ce comité.

Le Budget 2021 prévoit de nouveaux investissements pour la mise en place d'un réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordable, souple, inclusif et de qualité à travers le Canada. Ces investissements pourront atteindre 30 milliards de dollars sur une période de cinq ans et, combinés aux investissements précédents annoncés depuis 2015, 9,2 milliards de dollars chaque année, en permanence.

Dans le cadre d'investissements précédents dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a contribué à la création de plus de 40 000 places plus abordables en garderie à travers le pays avant la pandémie, dont des places dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les investissements dans la garde d'enfants seront profitables pour tous les Canadiens. Les études montrent que pour chaque dollar investi dans l'éducation de la petite enfance, l'ensemble de l'économie touche entre 1,50 $ et 2,80 $ en retour.

Afin de favoriser une plus grande égalité entre les sexes à la maison et au travail, le gouvernement du Canada a également créé la Prestation parentale partagée en 2019. Cette nouvelle mesure prévoit cinq semaines supplémentaires de prestations parentales de l'assurance-emploi lorsque les parents - y compris les parents adoptifs et les parents de même sexe - acceptent de partager les prestations parentales.

En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada apporte un soutien direct aux parents, peu importe la façon dont ils choisissent de s'occuper de leurs enfants, grâce à l'Allocation canadienne pour enfants.

