François Legault se ferme les yeux sur la COVID-19

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Avec la croissance des cas de COVID liés au variant Omicron, on se rend compte une fois de plus que François Legault n'a pas su préparer convenablement le réseau de la santé et l'ensemble des Québécois à la veille du temps des fêtes.

Depuis plusieurs semaines François Legault et Christian Dubé soufflent le chaud et le froid sur les mesures sanitaires à respecter. François Legault a voulu faire passer ses désirs pour la réalité.

Dominique Anglade a déclaré : « François Legault a monté les attentes des Québécois, alors qu'il savait que le nouveau variant prenait de la vigueur et que la santé publique ne s'était pas prononcée. C'est vraiment un manque d'anticipation de sa part! »

Aujourd'hui, nous avons l'impression de revivre les débuts de la pandémie:

Confusion au gouvernement;

Négligence des impacts jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard;

Manque de tests rapides;

Délais importants avant de recevoir le résultat de nos tests de dépistage qui prend maintenant jusqu'à quatre jours;

Improvisation quant aux normes sanitaires mises en place.

Nous jouons presque dans le même film qu'au tout début de la pandémie. Le gouvernement savait qu'à l'approche des fêtes, il y aurait une hausse du nombre de cas, donc une hausse du besoin de tests. De plus, nous avons vu qu'ailleurs dans le monde, le nombre de cas augmentait depuis plusieurs semaines.

Mme Anglade a affirmé : « La CAQ a refusé d'utiliser les tests rapides pendant plus d'un an alors qu'il s'agit d'un outil indispensable pour suivre l'évolution du virus. Avec son incapacité à prévoir une hausse des cas au Québec et l'absence d'une stratégie claire pour lutter contre le variant Omicron, on se demande ce que faisait le gouvernement. »

