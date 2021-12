Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta s'associent pour brancher à Internet haute vitesse des foyers des collectivités rurales, éloignées et autochtones





OTTAWA, ON, le 15 déc. 2021 /CNW/ - Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, l'honorable Randy Boissonnault, annoncera, au nom de la ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, l'honorable Gudie Hutchings, un partenariat visant à améliorer l'accès à Internet haute vitesse des foyers des collectivités rurales, éloignées et autochtones de l'Alberta. Il sera accompagné du ministre de Service Alberta et membre de l'Assemblée législative pour la circonscription de Strathcona-Sherwood Park, l'honorable Nate Glubish. Les ministres répondront ensuite aux questions des journalistes.

Date : Le jeudi 16 décembre 2021



Heure : 14 h (heure des Rocheuses)



Lieu : Hôtel River Cree (hall de réceotion)

300, boulevard Lapotac Est

Enoch (Alberta)

Notes à l'intention des représentants des médias :

Les journalistes pourront assister à l'annonce par téléconférence ou en personne.

Téléconférence

Numéro de téléphone pour les médias de Calgary : 1-587-333-0001

Numéro de téléphone pour les médias d'Edmonton : 1-825-500-5007

Numéro sans frais : 1-800-578-9520

Code d'accès : 381549

Les journalistes devront fournir le numéro de la téléconférence, leur nom, le média qu'ils représentent et leur numéro de téléphone.

Les journalistes sont invités à se joindre à la téléconférence au moins 15 minutes à l'avance par précaution.

Les participants pourront assister à la période de questions.

Pour poser une question, composez le *1



Pour quitter la file d'attente des questions, composez le *2

En personne

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'annonce en personne sont priés d'écrire à ic.pnr.comms-comms.rpn.ic@ised-isde.gc.ca.

Pour préserver la santé et la sécurité des participants, des représentants des médias et du personnel, une seule personne sera autorisée à procéder à l'enregistrement audiovisuel de l'événement. Les journalistes présents sur place et l'opérateur de caméra devront porter un masque et respecter les consignes de distanciation physique.

