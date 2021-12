LE CPQ ANNONCE DES CHANGEMENTS AU SEIN DE SON ÉQUIPE AFFAIRES PUBLIQUES





MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ), M. Karl Blackburn, annonce quelques changements au sein de son équipe.

Le vice-président Affaires publiques et gouvernementales, Michel Rochette, quitte ses fonctions pour aller relever un nouveau défi professionnel, lequel sera dévoilé demain. Il occupait son poste depuis septembre 2020.

C'est Arnaud Champalbert, présentement directeur aux affaires publiques et gouvernementales, qui assumera désormais la vice-présidence. Il s'agit de sa deuxième nomination alors qu'il a intégré l'équipe du CPQ comme conseiller principal en octobre 2019.

« Je tiens à remercier Michel pour son apport remarquable au CPQ. Il a su, avec son équipe, contribuer activement au rayonnement et au positionnement de notre organisation. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses prochains défis. Arnaud saura reprendre parfaitement le flambeau avec toute l'expertise et le savoir-faire qu'on lui reconnaît », déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction.

De plus, Victoria Drolet, actuelle attachée de presse du CPQ, verra de nouvelles fonctions s'ajouter au rôle qu'elle accomplit déjà avec brio. Elle est promue au poste de conseillère principale affaires publiques et gouvernementales. Elle aura notamment une responsabilité accrue quant à l'ensemble des communications qui émane de M. Blackburn.

Nous leur souhaitons tous un succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.www.cpq.qc.ca

