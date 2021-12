Le Québec maintient sa deuxième position au pays au classement des provinces d'Efficacité Énergétique Canada





QUÉBEC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, se réjouit de la deuxième position du Québec en matière d'efficacité énergétique, obtenue pour la troisième année consécutive au classement général de la carte de pointage provinciale produite par Efficacité Énergétique Canada. L'édition 2021 de cette analyse, rendue publique le 18 novembre dernier, évalue cinq aspects : les programmes d'efficacité énergétique, les politiques facilitantes, les bâtiments, les transports et l'industrie.

Le Québec maintient sa première position en matière de transports, grâce à son réseau de recharge électrique, le plus complet au Canada, et à son nouvel engagement d'interdire la vente de voitures à carburant fossile après 2035.

Il se distingue également au chapitre de la décarbonation du chauffage, notamment avec le partenariat entre ses services publics qui promeut les systèmes biénergie dans les bâtiments. On reconnaît ainsi les avantages de l'électrification en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), tout en utilisant stratégiquement le combustible dans la gestion des pointes électriques. Le Québec figure déjà parmi les provinces les plus performantes en ce qui a trait aux économies de gaz naturel, et ce partenariat pour la biénergie permettra à l'électrification stratégique de jouer un rôle plus important.

Parmi les occasions saisies par le Québec cette année, soulignons notamment la création de la Société de financement et d'accompagnement en performance énergétique (SOFIAC) en janvier 2021, l'intention du gouvernement d'instaurer un système de divulgation de la cote énergétique des bâtiments ainsi que des économies de ventes d'électricité de 0,5 % en 2020. Dans les améliorations potentielles auxquelles le Québec est sensible, notons la réduction des dépenses des ménages à faible revenu consacrées à l'énergie et l'offre d'incitatifs plus robustes pour la certification ISO 50001 en gestion de l'énergie industrielle.

Dans le but de rehausser le positionnement du Québec et de décarboner son économie, le gouvernement entend miser sur l'efficacité énergétique et l'électrification, en plus de développer de nouvelles filières énergétiques comme l'hydrogène vert et les bioénergies.

« Encore une fois, le Québec se distingue par ses politiques axées sur l'efficacité énergétique et l'électrification. Je suis extrêmement fier de ce nouveau résultat au classement canadien, parce qu'il démontre non seulement que nous faisons preuve de leadership en la matière, mais également que nous soutenons ainsi activement la transition énergétique du Québec. Grâce à notre Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques prônant l'efficacité énergétique dans plusieurs secteurs ainsi qu'à d'autres mesures gouvernementales de réduction des GES, nous accélèrerons tous ensemble la cadence en vue d'atteindre l'objectif de la carboneutralité du Québec. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Depuis 2019, Efficacité Énergétique Canada publie la carte de pointage provinciale d'efficacité énergétique, qui est maintenant un processus annuel de suivi, d'analyse comparative et de rapport sur les politiques provinciales et le rendement liés à l'efficacité énergétique. Cette analyse est publiée avec une base de données qui fournit des informations complètes sur les politiques provinciales. L'objectif est d'éclairer les politiques d'efficacité énergétique partout au Canada .

publie la carte de pointage provinciale d'efficacité énergétique, qui est maintenant un processus annuel de suivi, d'analyse comparative et de rapport sur les politiques provinciales et le rendement liés à l'efficacité énergétique. Cette analyse est publiée avec une base de données qui fournit des informations complètes sur les politiques provinciales. L'objectif est d'éclairer les politiques d'efficacité énergétique partout au . Le troisième bulletin annuel de l'organisme sur l'efficacité énergétique dans les provinces a évalué les politiques et les résultats obtenus entre janvier 2020 et juin 2021. Outre la pandémie de COVID-19 qui a eu des conséquences sur la prestation et le rendement des programmes en efficacité énergétique, les résultats montrent globalement que toutes les provinces peuvent en faire davantage pour s'améliorer.

