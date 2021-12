Giga Carbon Neutrality (GCN) annonce la signature d'un contrat portant sur 2 520 camions électriques à batterie en Chine et d'un accord-cadre pouvant porter jusqu'à 8 000 camions supplémentaires au cours des trois prochaines années...





Giga Carbon Neutrality (GCN), une société canadienne et américaine spécialisée dans les technologies et le transport commercial propres, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu un contrat pour fournir 2520 poids lourds électriques alimentés par batterie à Guohua Environmental Energy Industry Development Company (Guohua) afin de satisfaire les commandes d'une grande société minière publique chinoise. En outre, les deux parties ont également conclu un accord-cadre pouvant porter jusqu'à 8 000 unités de véhicules à énergie nouvelle (VEN), notamment des poids lourds à batteries électriques et des véhicules logistiques utilisés dans l'industrie minière. GCN proposera des solutions financières aux clients de Guohua. Le premier lot de 20 véhicules électriques à batterie devrait sortir de la chaîne de production au cours du premier semestre de 2022.

Les camions GCN seront produits dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) et Guohua, qui fournira les batteries haute performance pour recharger par temps froid.

En novembre 2021, GCN a annoncé son intention de lancer une gamme complète de 21 véhicules électriques à batterie et à pile à hydrogène d'ici fin 2023, qui seront configurables pour une large gamme de cas d'utilisation commerciale. Les premiers véhicules peuvent être commandés dès maintenant et seront livrés en 2022.

Marty Wade, CEO de Giga Carbon Neutrality, précise : « Intervenant juste une semaine après l'annonce du contrat signé pour 200 camions alimentés par piles à combustible hydrogène, ce contrat pour 2520 camions électriques à batterie, plus l'accord-cadre pouvant porter jusqu'à 8 000 camions supplémentaires, nous place à l'avant-garde du secteur des véhicules commerciaux à énergie nouvelle ».

Visionnez le tracteur à hydrogène de GCN, sur route en Chine, sur le site https://youtu.be/6MWfu8zswTo

À propos de Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality est une entreprise de camionnage et de technologie d'approvisionnement en énergie propre proposant une « Énergie en tant que service » (EaaS) qui permet aux entreprises de transport industriel et commercial de gérer facilement des flottes de véhicules propres et fiables. Le portefeuille de GCN comprend des véhicules électriques à batterie et à pile à hydrogène, des systèmes de stockage d'énergie propre, des infrastructures de charge et de recharge, ainsi que des financements spécialisés facilitant la transition vers des véhicules à zéro émission.

À propos de Guohua Environmental Energy Industry Development Company Ltd

Guohua Environmental Energy Industry Development Co., LTD est une entreprise de haute technologie avec une capacité de R&D et de production de matériaux de batterie à énergie nouvelle, de batteries au lithium, de batteries à l'état solide, de BMS, de système PACK et de système de transmission du moteur. Avec un capital social de 50 millions de RMB, elle dispose d'une solide équipe de recherche et d'un réseau de recherche mondial. Elle possède également de multiples plateformes de recherche pour les matériaux de batteries au lithium-ion, de batteries au lithium et du système PACK.

À propos de XCMG (www.xcmg.com)

XCMG est la marque emblématique de l'industrie des équipements en Chine. Avec 78 ans d'histoire, le groupe XCMG est aujourd'hui un géant multinational. Numéro 1 chinois et troisième mondial des machines de construction, XCMG fournit ses produits dans plus de 187 pays et régions.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 15:05 et diffusé par :