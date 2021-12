Des actions concrètes en habitation - Près de 3 M$ pour des services de répit et d'hébergement temporaire à Montmagny





MONTMAGNY, QC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, est fière d'annoncer un investissement de 2 974 000 $ dans des travaux d'agrandissement de la Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny.

Ce chantier permettra à l'organisme d'augmenter sa capacité d'accueil à 17 chambres. L'agrandissement permettra également l'aménagement des salles sensorielles destinées à la clientèle autiste ainsi que d'espaces communautaires mieux adaptés aux besoins des utilisateurs. L'organisme pourra ainsi, à terme, bonifier son offre de services auprès des familles comprenant une personne avec des besoins particuliers.

La députée a souligné le début des travaux en présence, notamment, du maire de Montmagny, M. Marc Laurin, du directeur général de la Maison l'Arc-en-Ciel, M. Jean-Pierre Magnan, ainsi que de la secrétaire-trésorière du conseil d'administration de cet organisme, Mme Huguette Lapointe.

Rappelons que la mission de la Maison L'Arc-en-Ciel est d'offrir des services de répit ou d'hébergement temporaire aux personnes ayant des limitations intellectuelles, physiques ou un trouble du spectre de l'autisme ainsi qu'à leurs proches aidants.

Citations

« Quelle belle nouvelle pour les familles et proches aidants des environs de Montmagny ayant sous leur aile une personne avec des besoins particuliers! Cette annonce comporte tellement d'aspects positifs, à commencer par l'offre d'un accompagnement personnalisé de ces personnes par une équipe respectueuse de leur épanouissement et de leur intégration sociale. Ce projet me réjouit au plus haut point et marque la volonté de notre gouvernement d'encourager le plein potentiel de tous et toutes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'Arc-en-Ciel est un organisme bien établi qui joue un rôle nécessaire auprès des personnes qui vivent avec un handicap ou un TSA et leurs proches. Pour notre gouvernement, soutenir les initiatives de répit est important et je suis heureux que ce projet d'agrandissement puisse voir le jour à Montmagny. Félicitations aux équipes et merci pour votre dévouement, qui fait une réelle différence! »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je me réjouis de ce projet pour les futurs bénéficiaires et leurs proches. Nous avons la chance de vivre dans une région où l'entraide et la solidarité sont des valeurs bien ancrées. Notre gouvernement pose des gestes concrets pour permettre plus d'autonomie à des adultes qui en ont besoin et à leur famille. L'Arc-en-Ciel fait un travail exceptionnel auprès de la clientèle et la bonification de ses services vient encore une fois le confirmer. Un autre beau projet d'hébergement pour la Côte-du-Sud! »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

« Je salue ce bel agrandissement qui contribue à la vision de l'Arc-en-Ciel, de lutter pour qu'un jour la différence entre les personnes ne soit plus un critère d'exclusion sociale, mais un signe de richesse, et ce, au coeur de notre belle ville de Montmagny. »

Marc Laurin, maire de Montmagny

« Il y a très longtemps que nous attendions ce jour. Il est enfin arrivé! Cet agrandissement nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos usagers des MRC de Montmagny, de L'Islet et des environs. »

France Roy, présidente du conseil d'administration de l'Arc-en-Ciel

Faits saillants

Il s'agit d'un investissement totalisant plus de 3 739 000 $, auquel contribue la Société d'habitation du Québec (SHQ) par une subvention ainsi que par un prêt hypothécaire de 748 387 $ à l'organisme. La Ville de Montmagny consent, pour sa part, un rabais de taxes.





consent, pour sa part, un rabais de taxes. Le Groupe de ressources techniques Habitation populaire de la Côte du Sud accompagne l'organisme L'Arc-en-Ciel dans la réalisation de son projet.





ressources techniques Habitation populaire de la Côte du Sud accompagne l'organisme L'Arc-en-Ciel dans la réalisation de son projet. L'Arc-en-ciel est en activité depuis 1992 et fêtera donc l'année prochaine ses 30 ans d'existence.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook : SocietehabitationQuebec

Twitter : HabitationSHQ

SOURCE Société d'habitation du Québec

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 15:03 et diffusé par :