Wien Energie et RIDDLE&CODE élargissent leur partenariat pour soutenir et accélérer les efforts mondiaux de décarbonisation

RIDDLE&CODE Energy Solutions, la filiale de la principale société européenne d'interface blockchain RIDDLE&CODE, a annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise avec le plus important fournisseur d'énergie d'Autriche, Wien Energie. La signature de l'accord a eu lieu le 9 décembre, dans le but d'accélérer les efforts mondiaux de décarbonisation et de distribuer aux clients internationaux des solutions ayant déjà fait leurs preuves à Vienne.

En vertu de cet accord, Wien Energie et RIDDLE&CODE partageront leurs ressources financières et technologiques pour fournir des services de pointe et continuer à façonner l'avenir du marché de l'énergie. La formation d'une coentreprise par deux sociétés qui collaborent depuis de nombreuses années permettra de tirer profit de l'expertise technique, commerciale et juridique de Wien Energie dans le secteur énergétique ainsi que de son accès à plus de deux millions de clients d'une part, et du savoir-faire de RIDDLE&CODE en matière de tokenisation d'actifs d'autre part.

« Le marché de l'énergie est complexe, et cette complexité ne fait que s'accroître avec la décentralisation », a déclaré Michael Strebl, PDG de Wien Energie. « Wien Energie possède une longue expérience dans le domaine de la décarbonisation des portefeuilles de production énergétique. RIDDLE&CODE aidera à améliorer la transparence et la traçabilité du système tout en encourageant les modèles d'activité durables comme celui de notre Citizen Solar Power Plant dynamique. À la suite de la signature de l'accord, nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre collaboration et d'écrire un nouveau chapitre efficace dans l'histoire de cette jeune entreprise. »

« RIDDLE&CODE et Wien Energie ont déjà mené conjointement de très nombreux projets couronnés de succès et nous avons hâte de travailler à nouveau ensemble pour accélérer la décarbonisation de l'économie mondiale tout en proposant une expérience client enrichissante. Notre partenariat avec Wien Energie s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie de croissance de RIDDLE&CODE axée sur la tokenisation des actifs physiques, et se fondera sur l'empreinte existante de longue date de la société dans le secteur énergétique », a indiqué Alexander Koppel, PDG de RIDDLE&CODE.

La Citizen Solar Power Plant fait appel à la plateforme de tokenisation énergétique MyPower, au système breveté Trusted Gateway, ainsi qu'à la Token Management Platform conforme à la réglementation et sur laquelle repose le partage sécurisé des données. Les futures versions de MyPower se concentreront sur la création d'interfaces destinées au marché des données pour l'ensemble des machines connectées au réseau énergétique et sur l'offre de contrats tokenisés d'achat d'énergie verte. Elles se focaliseront également sur l'ouverture des fonctionnalités de la plateforme au secteur automobile en vue de créer une « chaîne de mobilité verte de confiance », qui constituera une chaîne de preuves entre les sources d'énergie verte, les bornes de recharge et les véhicules électriques à batterie (VEB).

Wien Energie

Wien Energie est l'un des plus importants fournisseurs de services publics autrichiens et est chargé d'assurer l'approvisionnement fiable en électricité, gaz naturel et chauffage de près de deux millions de personnes, 230 000 entreprises et installations industrielles et 4 500 exploitations agricoles de la région métropolitaine de Vienne.

RIDDLE&CODE Energy Solutions

RIDDLE&CODE Energy Solutions, filiale de la principale société européenne d'interface blockchain RIDDLE&CODE, fournit une infrastructure blockchain qui permet de produire une électricité verte, résiliente, à faible coût et de poser les fondements d'un marché énergétique urbain décentralisé.

